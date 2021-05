Sweet Home: Clevere Möbel – Die feinen Schwarzen Filigrane schwarze Regale und Beistellmöbel sind wie das «Kleine Schwarze» in der Mode – sie bringen Eleganz und passen immer. Marianne Kohler Nizamuddin

Ein Möbel, das vieles kann

Hinter dem Esstisch: Ruhig und harmonisch eingeräumt. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Die Designerin Anna Z'Brun hat mich wieder darauf aufmerksam gemacht, wie edel und chic filigrane, schwarze Regale sind. Mit ihnen kann man die Wohnung verschönern und zugleich viele Wohnprobleme lösen. Sie passen überall, integrieren sich in jede Situation und wirken immer elegant. Besuchen Sie die schöne und ruhig eingerichtete Wohnung von Anna Z'Brun: «Mein Zuhause ist mein Ruhepunkt».

Es sorgt für den richtigen Rahmen

Im Wohnzimmer: Als Konsolenmöbel für Kunst und Schönes. Foto über: April and May

Die leicht wirkenden Regale sind eine Art Umarmung der Dinge, die darauf platziert sind. Zudem inspirieren sie dazu, mit Objekten, Wohnaccessoires, Bildern und Büchern Stillleben zu gestalten. Etwas, das für Ruhe und Harmonie sorgt. Lesen Sie dazu auch den Blogbeitrag: Dieser leise Wohnstil setzt sich gerade durch.

Es verbindet das Praktische mit dem Schönen

In der Küche: Voll mit Geschirr, Gläsern, Kochbüchern und Vasen. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Selbst wenn Regale als praktischer Stauraum für alltägliche Dinge eingesetzt werden, helfen feine schwarze Regale, dies ordentlich, stilvoll und chic aussehen zu lassen. Genau das haben Stephanie Aebischer und Beat Brechbühl hier geschafft. Das Paar ist seitdem wir die Homestory «Abheben im Erdgeschoss» produziert haben umgezogen. Wie die beiden heute wohnen, können Sie auf Stephanies Instagramaccount sehen: @steph_ananas.

Es ist immer diskret

Als Sideboard: Diskret im Hintergrund. Foto: Artiana

Gerade als Sideboard sind schlichte, schwarze Regale eine gute Wahl. Denn Sie sind genau das, was man sich von einem Beistehermöbel wünscht: diskret, elegant und nützlich. Bei diesem tiefen Regal von Artiana zeigen das Metallgesell und die Glastablare eine gewisse Festigkeit, lassen aber dem Regal eine filigran-lineare Optik.

Es bringt Eleganz in den Raum

Mit Kunst darüber: S chlicht und elegant. Foto über: Alexander White Immobilien

Die lineare Wirkung dieses konsolenartigen Regals wird unterstützt von den schmalen schwarzen Rahmen der Bilder, welche an der Wand darüber hängen. Es bietet im unteren Teil Platz für ein paar Lieblingsbücher und darauf stehen Leuchten und Kerzen.

Es wird zum Hingucker

In der Ecke: Für Blumen, Kunst und Lieblingsbücher. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Nach einem ähnlichen Muster hat die Zürcherin Charlotte Fischli ein schwarzes Konsolenmöbel eingesetzt. Auf dem unteren Tablar stapeln sich einige von Charlottes Modebüchern und Magazinen, die sie über die Jahre gesammelt hat. Oben stehen Blumen und Kunst darauf. Das Möbel mit seinen runden Tablaren wird mit dem gekonnten Styling zu einem eleganten, dekorativen Objekt. Besuchen Sie die frische und stylishe Wohnung von Charlotte Fischli: «Wohnen, wie es mir gefällt».

Es sorgt für einen freundlichen Empfang

I m Entrée: Als Ablage. Foto über: Planète Déco

Eine Konsole, die nicht viel Platz braucht, ist genau das Möbel, das man gut im Entrée brauchen kann. Denn mit der Garderobe alleine sind noch nicht alle Bedürfnisse, die man beim Eintreten in die Wohnung hat, gelöst. Man braucht eine Ablage und möchte auch noch etwas Hübsches sehen. Und genau das schafft eine schmale, filigrane Konsole.

Es ist clever

Neben der Haustür: Da haben genau die Schuhe Platz, die man g e rad e braucht. Foto: House Doctor

Von diesem kleinen Schwarzen bin ich hell begeistert, denn es bietet genau den Platz für die Schuhe, die man ganz einfach immer bei der Wohnungstür stehen hat. Mit der Leuchte, einem hübschen Wohnaccessoires oder Blumen tarnt man dies geschickt! Es ist von der dänischen Firma House Doctor, in deren Kollektion übrigens noch einige andere schwarze, filigrane Möbel zu finden sind.

Es tarnt perfekt

Als Fernsehmöbel: Schafft Stil und Wohnlichkeit. Foto über: Inside Closet

Einen Fernseher stilvoll zu platzieren, ist eine Kunst. Er soll erreichbar sein aber nicht dominieren. Die grossen schwarzen Bildschirme sind nicht gerade die schönsten Mitbewohner und doch stehen sie in fast jeder Wohnung. Ein gutes Möbel dafür ist schwarz, fein und linear. Das unterstützt den meist schwarzen Apparat und tarnt ihn zugleich.

Es kann einfach gestylt werden

Als Regal für alles: M it einer schwarzen Vasensammlung getoppt. Foto über: The Every Girl

Hier ist das Styling des linearen, schwarzen Regals interessant. Es ist oben und unten schwer, also mit dunklen Dingen beladen. In der Mitte sind Wohnaccessoire und Bücher in jeder der quadratischen Regalfläche fast bildartig eingeräumt.

Es bietet dem Liebsten einen Platz

Als Wandregal: Für besondere Lieblingssachen. Foto: String Furniture

Beim Betrachten von Interiorbildern muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen. Denn nicht alle sind aus dem echten Wohnleben gegriffen. Einige wurden für Interiorfirmen als Werbe- und PR-Material inszeniert und andere wie Selfies für Instagram aufgehübscht. So oder so können sie aber inspirieren. Regale der schwedischen Firma String Furniture sind aber auf jeden Fall immer grandios gestylt. Gerade diese kleinen Wandregale zeigen, dass Regale wie Altare sind. Für die Dinge, die man am meisten liebt – und das kann auch mal das Skateboard sein!

Es ist persönlich

Im Schlafzimmer: Als Boudoirtisch mit Spiegel darüber. Foto über: Inside Closet

Auch diese Konsole ist eine Art persönlicher Altar. Mit schönen Accessoires, Duftkerzen, Schmuck, Beautyartikeln, Blumen und einem Spiegel darüber, kann man so zum Beispiel einem Schlafzimmer das kleine Boudoirtischchen geben, das ihm noch gefehlt hat.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

