Sommerferien 2021 – Die Ferienfrage: Ab ins Ausland? Oder doch nochmal Schweiz? Trotz angespannter Corona-Lage wollen viele in fremde Länder verreisen – ist dies verantwortungsvoll? Lesen Sie unser Pro-und-Kontra und stimmen Sie ab. Meinung Tina Huber , Michael Marti

Endlich Meer-Ferien: Das haben wir uns nach diesen Strapazen verdient. Foto: AFP

Ins Ausland Tina Huber, Redaktorin Gesellschaft

Leider hat die Pandemie keinen besseren Menschen aus mir gemacht. Ich habe keine neue Yoga-Pose gelernt, finde immer noch nichts Schlechtes an oberflächlichen Vergnügungen wie Clubs oder Bars und ja, ich möchte jetzt gerne ins Ausland reisen.

Die Argumente dagegen überzeugen mich nicht. Zu kompliziert in der jetzigen Situation, finden die einen. Ist Reisen nicht immer ein wenig unbequem? Man kann nicht planen, bemängeln die anderen. Klar ist das besonders mit einer Familie streng, aber: Spontan und ohne grosse Erwartungen zu reisen, kommt eh meist am besten. Am wenigsten überzeugt mich das dritte Argument: Besser der Umwelt zuliebe noch einmal Schweiz-Ferien machen, sagen manche und buchen den herzigen Campingplatz am Bielersee.