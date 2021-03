Die Schweizer Jugendfilmtage finden zum 45. Mal statt. Auch Regisseurin Bettina Oberli hat am Festival erste Erfahrungen gesammelt.

Einer ihrer ersten Filme gewann an den Jugendfilmtagen, später drehte sie mit «Die Herbstzeitlosen» einen der erfolgreichsten Filme der Schweiz: Bettina Oberli.

Einer ihrer ersten Filme gewann an den Jugendfilmtagen, später drehte sie mit «Die Herbstzeitlosen» einen der erfolgreichsten Filme der Schweiz: Bettina Oberli.

Das war an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, der heutigen ZHDK. Es war üblich, dass man in jedem Semester einen Film drehte und den dann dort einreichte.

Geboren 1972 in Interlaken, wuchs sie auf Samoa und in Meiringen auf. 1995 bis 2000 studierte sie Film und Video an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, der heutigen ZHDK. Sie machte Assistenzen in Berlin und New York, etwa beim Indie-Regisseur Hal Hartley oder bei Steve Buscemi, als er ein Musikvideo für Lou Reed drehte. Ihre Komödie «Die Herbstzeitlosen» gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Filmen der letzten Jahrzehnte. Bettina Oberlis neues Werk «Wanda, mein Wunder» handelt von einer polnischen Pflegerin, die sich um den Patriarchen einer wohlhabenden Familie kümmert – und von ihm schwanger wird. Kinostart ist der 3. Juni. (ggs)

Auch das war eine Semesterarbeit, zum Thema Dokumentarfilm. Eigentlich wollte ich etwas Grösseres machen über das kleine Dorf im Emmental, in dem meine Grosseltern lebten. Am Schluss wurde daraus dieses Konzentrat über ihre Ehe.

Ich kann mich gut an die Vorführung erinnern, denn das war eines der ersten Male, dass etwas von mir ausserhalb des geschützten Rahmens in der Schule gezeigt wurde. Das war schon ein spezieller Moment.

Wie war das damals am Festival?

Ich bin an diesem Thema hängen geblieben, nur schon weil ich natürlich meine Grosseltern oft gesehen habe. Ich habe gemerkt, dass das eine eigene Welt ist. Eine, die das Potenzial für eine Geschichte hat.

«Die Herbstzeitlosen» hatte sicher einen Ursprung in «Klara und Alfred». Dort habe ich auch begriffen: Wenn man etwas erzählt, das einem nahe ist, auch wenn es unspektakulär wirkt, dann muss das nichts rein Privates bleiben. Das kann sehr wohl etwas Universelles bekommen.

Kann man also einen Bogen spannen von den kleinen Anfängen zum grossen Erfolg?

2001 haben Sie an den Jugendfilmtagen noch den dritten Platz in der Filmschulkategorie gewonnen, mit «Supernova». Da fährt eine junge Frau auf dem Weg zu ihrer Hochzeit einen Astronomen an.

Das war mein Abschlussfilm an der Filmschule. Ich war damals aber ehrlich gesagt gar nicht in Zürich, ich habe am Telefon davon erfahren.