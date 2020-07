Aktuelle Kinopremieren – Die Filmstarts der Woche Von einer Praxis in Tunesien zu einem Killer in den USA: Das läuft neu in den Zürcher Kinos. Filmredaktion

In «Un divan à Tunis» eröffnet eine Psychoanalytikerin eine Praxis in Tunesien. Bild: zvg

Un divan à Tunis

Komödie von Manele Labidi, F 2019; 88 min.

Die Psychoanalytikerin Selma (Golshifteh Farahani) hat ihre Ausbildung in Frankreich absolviert, nun kehrt sie in ihre Heimat zurück, um eine Praxis zu eröffnen. Psychiatrie in Tunesien – eigentlich unmöglich. Aber die Regisseurin Manele Labidi legt in der Komödie ihr ganzes Heimatland auf die Couch. Und reüssiert.

Arena, Arthouse Piccadilly, Riffraff

The King of Staten Island

Tragikomödie von Judd Apatow, USA 2020; 136 min.

Schulabbrecher Scott (Pete Davidson) wuchs im New Yorker Bezirk Staten Island auf. Sein Vater, ein Feuerwehrmann, verlor am 11. September 2001 sein Leben – an diesem Trauma arbeitet sich Scott nach wie vor ab. In den Zürcher Kinos läuft der Film nur in der deutschen Synchronfassung.

Arena

The Roads Not Taken

Drama von Sally Potter, GB / USA 2020; 86 min.

Wegen einer Hirnerkrankung kann der Schriftsteller Leo (Javier Bardem)Vergangenheit und Gegenwart nicht mehr auseinanderhalten – unter anderem erscheint ihm seine grosse Liebe (Salma Hayek). Seine erwachsene Tochter (Elle Fanning) versucht, ihm zu helfen.

Arena, Arthouse Le Paris

Unhinged

Thriller von Derrick Borte, USA 2020; 93 min.

An einer Ampel hupt Rachel (Caren Pistorius) einen Mann (Russell Crowe) an, der bei Grün einfach stehen bleibt. Er regt sich über das Hupen derart auf, dass er die Frau verfolgt und zu terrorisieren beginnt.

Abaton, Arena, Capitol, Corso, Metropol

Waves

Drama von Trey Edward Shults, USA 2019; 135 min.

Tyler (Kelvin Harrison Jr.) hat ein eigenes Auto, eine Freundin und hofft darauf, als Wrestlingtalent ein Universitätsstipendium zu erhalten. Eine Schulterverletzung und die ungewollte Schwangerschaft seiner Freundin bringen seine Zukunftspläne jedoch durcheinander.

Houdini, Kosmos