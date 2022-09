Von links: Matteo Salvini, Silvio Berlusconi und Giorgia Meloni in Rom am 22. September 2022. Foto: Keystone

Italien schleppt sich müde in eine neue Zeit. Desillusioniert, mit einem Blick in den Rückspiegel der Geschichte. Und wenn man an diesem besonderen Tag sagen muss, dass Italien eine wehrhafte Demokratie ist, dass sie auch diese Prüfung überstehen wird, dann ist das keine banale Prämisse.