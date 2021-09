Zürcher Gastronews der Woche – Die Food-Tipps fürs Wochenende Riesenhamburger am Stauffacher, Pommes frites an der Europaallee, Tag der offenen Tür in einem Food-Laboratorium: An diesem Weekend bleibt niemand hungrig. Claudia Schmid

Burgerparty an der Sihl

Der Chickenburger von Mama Shu lässt sich gut teilen. Foto: PD

Dan Shu, Küchenchef des Restaurants Gaijin beim Stauffacher, gastiert dieses Wochenende bei Nachbarn: Bis am Sonntag mietet er sich mit seinem Team mit dem Pop-up Mama Shu in der Poolbar des Restaurants Helvetia an der Sihl ein. Der grandiose Pouletburger mit Kruste (12 Fr.), bei dem auch Rezepturen seiner Mutter eingeflossen sind, ist eine Fusion aus asiatischen und amerikanischen Einflüssen. Die Gewürze sind nordchinesisch, die Zubereitungsart ist laut Shu «wie in Nashville».



Das Riesending schmeckt leicht scharf und kann auch gut geteilt werde. Dazu gibt es unter anderem Dumplings mit einer Füllung aus Rindfleisch und Zwiebeln. Die Poolbar soll auch in Zukunft bespielt werden – im November eröffnet ein Fonduestübli.

Pommes frites an der Europaallee

900 Meter von der Poolbar entfernt hat sich Anfang September das aus Langenthal stammende Start-up «Frits!» installiert. Im Foodmarkt Bridge werden Kartoffelstäbchen als Hauptspeise interpretiert. Der Clou: Pommes frites werden à la minute zubereitet und mit Toppings angereichert (ab 9 Fr.). Inspiriert von internationalen kulinarischen Destinationen, lassen sich die Stäbchen beispielsweise auf kanadische Art bestellen – als Poutine mit Käse und Bratensauce. Oder als mexikanische Variante mit Avocado und Tomaten. Mutige wählen als Zugabe Heuschrecken. Oder Mehlwürmer.

Das Mémoire eröffnet mit neuem Team

Sind bereit für die Wiederöffnung : Ein Teil des Mémoire-Teams. Foto: PD

Das Personenkarussell dreht sich in der Gastronomie so schnell wie noch nie – fast im Wochentakt übernehmen neue Teams Restaurants. Das gilt auch für das Mémoire im Löwenbräu-Areal. Am Freitag, dem 1. Oktober, wird es von einer neuen Crew wieder geöffnet. Mit dabei ist unter anderem Livio Felber, der in der Neuen Taverne gekocht hat, Seline Arlautzki (ehemals Maison Manesse) sowie Paul Blume, bekannt als Naturweinhändler. Gekocht, so die Pressemitteilung, wird einfach, klar und auf den Punkt. Viele kleine Teller wird es geben, die über den gesamten Abend rhythmisch kommen und gehen. Tische können ab sofort reserviert werden.



Silosilo, Limmatstr. 254, 8005 Zürich, Restaurantmemoire.ch

Tag der offenen Tür im Provisorium

Im Rahmen der Food Zurich öffnet «Das Provisorium» am Samstag, dem 25. September, seine Türen. Das Haus in der Binz ist das Daheim vieler Food-Start-ups, etwa der Schokoladenmanufaktur La Flor. Es ist auch ein Co-Working-Space und die Schaltzentrale der Food Zurich. Mittels Führungen, Workhops und Degustationsrunden lässt sich Zürichs kulinarisches Kreativzentrum entdecken. Zudem gibt es den ganzen Tag Essen, etwa Ice-Cream-Sandwiches.

Eine Anmeldung ist ein Muss; Infos gibts auf Dasprovisorium.ch



Cruffins für die Food Zurich

Zwei in einem: Cruffin. Foto: PD

Die Auswahl an süssem, veganem Gebäck wird immer grösser. Jemand, der regelmässig mit pflanzlichen Zutaten experimentiert, ist Pino Nocilla. In seiner Confiserie Say Chocolate verkauft er derzeit Cruffins mit Himbeerfüllung (auf Vorbestellung). Cruffins? Sie sind eine Mischung aus Croissant und Muffin. Nocilla bietet die Cruffins im Rahmen des «Stadtgerichts» von Food Zurich an. Restaurants aus der ganzen Stadt bereiten noch bis am Sonntag Menüs oder Spezialitäten zum Thema kulinarische Zukunft zu. Sie sind nur während des Festivals erhältlich.

Lagerstr. 28, 8004 Zürich, Vorbestellungen unter 078 601 05 01 oder via pino@saychocolate.ch, saychocolate.ch

Claudia Schmid ist seit 2018 Redaktorin im Ressort Zürich Leben. Davor war sie zehn Jahre bei der «SonntagsZeitung». Sie schreibt über Gastronomie und Stadt-Trends und ist Restaurant-Kritikerin beim «Züritipp».

Fehler gefunden?Jetzt melden.