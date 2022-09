Elisabeth Bronfen, Sie nennen Ihre Ausstellung «Eine Geschichte der Künstlerinnen». Gibt es überhaupt so etwas wie eine weibliche Kunst?

Nein. In den 70er- und 80er-Jahren war die Frage nach einer spezifischen Frauenkunst in aller Munde. Wir fragten uns: Gibt es eine weibliche Ästhetik, gibt es eine weibliche Sprache? Das hat uns an den Universitäten, aber auch die Kunstszene sehr beschäftigt. Schliesslich mussten wir feststellen: Das kann man so nicht beantworten.