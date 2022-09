Der FC Zürich in der Europa League – Die Frage vor dem FCZ-Auftritt: Was zur Hölle passiert in Bodö? Der nächste Gegner der Zürcher war stets der Underdog. Inzwischen aber bricht er alle Rekorde des norwegischen Fussballs. Zuletzt für die höchsten Transferausgaben. Florian Raz

Allgemeine Ausrichtung: Angriff, Angriff, Angriff. Marius Höibraten feiert ein Tor für Bodö/Glimt in der europäischen Qualifikation. Foto: Keystone

Der Gedanke überkommt ihn an einem Sonntagnachmittag, als er mit seinem Agenten irgendwo in Belgien oben auf einer Tribüne sitzt. Eigentlich soll Patrick Berg an eines der beiden Teams verliehen werden, die sich unten ein mässig gutes Fussballspiel liefern. Doch wie er dem Treiben so zuschaut, denkt Berg: «Da gehe ich lieber gleich wieder heim.»