Kolumne von Julia Weber – Die Frau am Central Die Sonne scheint, der Fluss glitzert, und die Tulpen leuchten. Unsere Kolumnistin beobachtet den sich anbahnenden Frühling – der aber doch nicht alle erstrahlen lässt. Meinung Julia Weber

Am Central unter den vier Schokoladentafeln von Lindt – Milchschokolade, mit Nuss und mit Früchten – steht eine Frau in einem langen, schwarzen Mantel, aus bestem Stoff geschneidert. Sie hält einen grossen Strauss Tulpen wie ein neugeborenes Kind im Arm.

Es ist Februar, und die Stadt glänzt, als wäre sie frisch gewaschen. An einem fleckenlosen Himmel klebt eine kreisrunde Sonne, ihr klares Licht, ein aufhellendes, ein wärmendes, ein meinendes. Nach dem langen Dunkel des Winters scheinen die Menschen in diesem Licht aufrechter zu gehen. Die Frau jedoch sieht müde aus, ihr Gesicht fällt nach innen, eingesunken wie der Kuchen in der Mitte, zu früh aus dem Ofen genommen. Die Tulpen leuchten violett, gelb, dunkelgelb, sehr gelb, orangen-orange.