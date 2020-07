Bezirksgericht Zürich – Die Frau, die er töten wollte, hat ihm verziehen Ein 62-Jähriger muss für acht Jahre ins Gefängnis, weil er seine Frau mit einem Hammer aus der Welt schaffen wollte. Dort besucht sie ihn regelmässig. Thomas Hasler

Das Bezirksgericht Zürich folgte bei der Strafe dem Antrag des Staatsanwalts. Foto: Urs Jaudas

Er will dem Gericht sagen, dass er seine Frau nicht töten, sondern sich nur verteidigen wollte. Doch die Anklageschrift spricht eine ganz andere Sprache. In ihr kommt das zum Ausdruck, was das Gericht später «Zerstörungswille» nennen wird. Die Verletzungen, die die 14 Jahre jüngere Frau erlitten habe, zeigten dies «in aller Deutlichkeit und in erschreckender Weise».