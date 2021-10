«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Frau, die Facebooks Abgründe aufdeckt Facebooks Geschäftsmodell wird seit Jahren immer wieder harsch kritisiert – jüngst von Whistleblowerin Haugen. Weshalb ändert sich nichts? Vivienne Kuster , Mirja Gabathuler als Host , Fabian Fellmann als Gast

Frances Haugen hat nicht nur für Facebook gearbeitet, sondern auch für Google und Pinterest. Diese machen ihren Job besser als Facebook, findet sie. Foto: Drew Angerer (Getty Images / AFP)

Sie würden Menschenhandel erleichtern, der Demokratie schaden, Jugendliche in ihrem Selbstbild gefährden – und damit auch noch Profit machen: Frances Haugen, ehemalige Mitarbeiterin von Facebook, erhob diese Woche vor dem US-Senat schwere Vorwürfe gegen den Konzern, zu dem auch Instagram und Whatsapp gehören. Facebook richte mit seinem Geschäftsmodell Schaden an, wisse das und tue nicht genug dagegen.

Wer ist Frances Haugen? Wieso ist sie zur Whistleblowerin geworden? Und weshalb werden ihre Vorwürfe – die sich in eine Reihe von Kritik an Facebook stellen – wohl kaum etwas bewirken? Diese Fragen diskutieren Mirja Gabathuler und Fabian Fellmann, USA-Korrespondent, in einer neuen Folge von «Apropos».

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. @fabian_fellmann

