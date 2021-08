Missbrauchsskandal in den USA - Die Frau, die Jeffrey Epstein zu Fall brachte

Epstein-Missbrauchsskandal – Die Frau, die Jeffrey Epstein zu Fall brachte Julie K. Brown sorgte mit ihren Recherchen für die Verhaftung des pädophilen Milliardärs. In ihrem neuen Buch erzählt sie, wie die Reichen und Mächtigen ihn schützten – und warum sie nicht an seinen Suizid glaubt. Bettina Weber

Die Journalistin Julie K. Brown sorgte dafür, dass ein schwerreicher Mann mit einflussreichen Freunden hinter Gitter kam und nicht mehr länger Mädchen missbrauchen konnte. Foto: Getty Images

Das süffigste Kapitel in Julie K. Browns Buch «Perversion of Justice – The Jeffrey Epstein Story» kommt fast zum Schluss und heisst «Jeffrey Epstein didn’t kill himself». Natürlich liest man es als Erstes.

Als der Milliardär am Morgen des 10. Augusts 2019 in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center in New York gefunden wurde, kniete er auf dem Boden, eine Schlinge um den Hals. Die Todesursache galt als eindeutig, bevor überhaupt eine Obduktion vorgenommen worden war: Erhängen. Es wurden keine Fotos vom Tatort gemacht, sondern sofort alles geräumt.