Femizide in Mexiko – Die Frau, die Männer jagt, die Frauen umbringen In Mexiko wurden in den letzten fünf Jahren über tausend Frauen ermordet. Die Journalistin Frida Guerrera will das nicht hinnehmen. Meaghan Beatley (Das Magazin)

Beharrlich und extrem mutig: Frida Guerrera, fotografiert im März 2020 in Mexiko-Stadt. Foto: Alejandro Cegarra

Am Abend des 30. Oktober 2019 – überall im Land liefen die Vorbereitungen für den Día de Muertos, den Tag der Toten – stand die Familie von Jessica Jaramillo im strömenden Regen und verfolgte schweigend, wie zwei Dutzend Polizisten ein Haus am Stadtrand von Toluca, Hauptort des Bundesstaates México, durchsuchten. Gegen 21 Uhr wurde zunächst ein toter Hund geborgen, dann zwei lebende Hunde und eine Katze. Schliesslich trug man die Leiche einer Frau ins Freie.

Jessica Jaramillo, eine 23-jährige Psychologiestudentin, war eine Woche zuvor nicht an dem vereinbarten Treffpunkt erschienen, wo sie nach der Uni normalerweise von ihren Eltern abgeholt wurde. Kurz darauf rief sie ihre Mutter an und sagte, dass sie noch ausgehen wolle, ehe sie unvermittelt auflegte. Später kam eine SMS, in der stand: «Keine Sorge, Óscar ist dabei.»