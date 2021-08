Theater Spektakel mit «Fuck Me» – Die Frau, die nackte Männer für sich tanzen lässt Die Tänzerin Marina Otero macht Lebens-Striptease. Ihr neues Stück ist eine autobiografische Verausgabung. Stefan Busz

Das Leben ist keine Show, oder doch? Marina Otero und ihre Männer. Foto: Matias Kedak

Über Marina Otero, die Tänzerin aus Buenos Aires, wissen wir mehr, als wir eigentlich wissen wollen. Hier ein paar Punkte aus ihrem Leben. 1. Sie wollte schon als Kind auf der Bühne allen gefallen. 2. Sie trainierte, bis sie sich nicht mehr bewegen konnte. 3. Sie machte traumatische Erfahrungen mit Männern. 4. Sie wollte einmal sterben. 5. Ihr Rücken musste operiert werden. 6. Im Spital hatte sie keinen Sex.

Diese Bausteine zu einer Biografie muss man nicht einmal googeln. Dann Marina Otero erzählt alles über sich in ihren Stücken. So hat sie es in «Andrea» (2012) getan und auch in «Remember 30 Years to Live 65 Minuten» (2016). Beides sind Teile der unendlichen Geschichte über ihr Leben. Zu der eben auch die Prostituierte Andrea gehört, mit der sie sich identifiziert. Ist übrigens eine Figur aus «Das Gesetz des Grässlichen» von Pablo Ramos.