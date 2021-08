Lethargy in Zürich – Die Frau, die Traumwelten für Techno-Tänzerinnen kreiert Dank den Visuals von Sophie Le Meillour kann man die elektronische Musik an der Lethargy in der Roten Fabrik nicht nur hören, sondern auch sehen. Inspiration findet die Französin an der Atlantikküste. Miriam Suter

Sophie Le Meillour verschmelzt Malerei, Videokunst und Virtual Reality. Ihre Visuals sind dieses Jahr an der Lethargy in der Roten Fabrik zu sehen. Foto: zvg

Um zu erklären, was sie bewegt, schickt Sophie Le Meillour Fotos ihres Frankreich-Road-Trips: Hinter schwarzem, steinigem Strand versinkt die Sonne. Auf einem anderen Bild peitscht der Atlantik unter blauem Himmel an Felsen voller Algen. Die Natur mit ihren unterschiedlichen Texturen – vor allem die wilde Küste der Bretagne, wo sie aufwuchs – habe sie schon immer inspiriert, erzählt die transmediale Künstlerin, die in ihrer Arbeit Malereien, Video, Installationen und Virtual Reality verschmelzen lässt. «Dieses Rohe, das von Wind und Wasser stetig verändert wird, fasziniert mich.»