Podcast «Tages-Anzeigerin» – Die Frauen, die 2022 bewegt haben Ende Jahr ist die Zeit, um zurückzublicken: Welche Frauen haben dieses Jahr geprägt? Und gibt es in diesem krisengeprägten Jahr überhaupt eine «Woman of the Year»? Annik Hosmann Priska Amstutz Laura Bachmann

Die Proteste im Iran wurden Anfang Oktober durch den Tod von Mahsa Amini ausgelöst; noch immer demonstrieren Frauen und Männer auf den Strassen Teherans gegen das Regime. Foto: AP

Ukraine-Krieg, Revolution im Iran, die schleppende Gleichstellung in der Schweizer Politik, und dann war da noch der Tod der britischen Queen: 2022 war viel. Viel Schweres, aber auch sehr vieles, was nur dank mutigen, starken, furchtlosen Frauen in Bewegung kam.

In der letzten Folge «Tages-Anzeigerin» in diesem Jahr schauen Priska Amstutz und Annik Hosmann zurück und sprechen über jene Frauen, die sie bewegt, beeindruckt und berührt haben. Ausserdem haben sie drei Frauen, die dieses Jahr ebenfalls geprägt haben, gebeten, ebenfalls zurückzublicken.

SRF-Journalistin und -Korrespondentin Luzia Tschirky erinnert sich an den 24. Februar, jenen Morgen, als Russland in die Ukraine einmarschierte und sie auf Twitter schrieb: «Es sind Explosionen in Kyjiw zu hören.» Auch Irène Kälin, Nationalratspräsidentin 2022 und GLP-Politikerin, erinnert sich an den Kriegsausbruch und erzählt, was sie besonders bewegt hat. Und die im Kanton Zürich lebende Iranerin Maryam Banihashemi engagiert sich seit den ersten Protesten im Iran hierzulande und organisiert unter anderem Demonstrationen, um auf die Situation aufmerksam zu machen.

