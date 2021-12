Kommentar zum Porno-Trauma von Billie Eilish - Die Freude am Sex verdorben

Hat Schaden genommen, weil sie als Teenager gewalttätige Pornos sah: Billie Eilish. Foto: Getty

Billy Eilish, 20, mit sieben Grammys ausgezeichnete Musikerin sowie Stimme und Ikone ihrer Generation, erklärte diese Woche, sie habe als Elfjährige angefangen, online Pornos zu schauen. Das habe sie nachhaltig beschädigt. Die gewalttätigen Filme, in denen Frauen erniedrigt würden – laut aktuellen Studien der Standard in diesem Genre –, hätten sie komplett verstört.

Als Eilish das erste Mal Sex hatte, tat sie deshalb, was viele junge Frauen tun, nämlich Dinge, die sie ekelten, von denen sie aber dachte, sie tun zu müssen. Die Frauen in den Filmen haben ja auch Spass daran, dachte sie. Spass an den Grobheiten, beschimpft, gewürgt, geschlagen zu werden.