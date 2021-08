Verein in Männedorf – Sie tauchen trotz Handicap im Zürichsee Der Verein Rollstuhl-Taucher Zürich ermöglicht es Menschen mit Beeinträchtigung, im See zu tauchen. Das schwerelose Gefühl unter Wasser ist für sie etwas Besonderes. Philippa Schmidt

Mithilfe von «Fussgängerin» Rebecca Marty gelangt Paraplegiker Christian Berner in den Zürichsee. Foto: André Springer

Regentropfen bohren sich wie kleine Pfeile in die Wasseroberfläche, ein Haubentaucher treibt unbeeindruckt davon auf dem See. Er ist nicht der einzige Taucher an diesem Sommerabend im Zürichsee vor Männedorf. Unter der Wasseroberfläche verborgen sind nämlich mehrere Mitglieder des Vereins Rollstuhl-Taucher Zürich unterwegs.

Erst steigen einige Luftbläschen empor, bevor sich das Wasser kräuselt und Christian Berner begleitet von Rebecca Marty auftaucht. Berner ist ein routinierter Taucher und Präsident des Vereins. «Da unten wächst ein ganzer Wald», schildert er sogleich den Seegrasbewuchs. Einige Eglis und kleinere Fische haben die beiden Taucher ebenfalls entdeckt.