ZSC-Niederlage in Lugano – Die fünfte Nullnummer in Serie Die ZSC Lions finden nicht aus der Baisse. Beim 1:2 im Südtessin sind sie einmal mehr offensiv harmlos. Marco Keller

Lucas Wallmark und seine Kollegen waren gegen die «bianconeri» oft untr Druck. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone).

Noch einmal rennen sie an. Zwei Powerplays erhalten die ZSC Lions in den Schlussminuten, zuerst nach einem Foul von Bernd Wolf, anschliessend 82 Sekunden vor Spielende nach einem sinnarmen Vergehen von Santeri Alatalo. In der ersten Überzahl kommen Sven Andrighetto und Alexandre Texier zu Abschlüssen, am Schluss mühen sich nach einem Timeout von Marc Crawford die fünf ausländischen Feldspieler plus Andrighetto, Goalie Simon Hrubec hat auf der Bank Platz genommen. Die Spielphase ist sinnbildlich für die aktuelle Situation: Am Willen fehlt es nicht, wohl aber an Präzision, Ideenreichtum und Durchschlagskraft und so bringen die Südtessiner den ersten Vollerfolg im dritten Saisonvergleich über die Distanz. Damit haben die Lions nun gegen alle Gegner Punkte abgeben müssen.

Statistikgefestigten Supportern der ZSC Lions hatte schon kurz nach Spielhälfte Böses schwanen müssen. Marco Müller erzielte in der 34. Minute das 2:0 für Lugano, der wirblige Center des ersten Blocks reagierte bei einem Rebound von Simon Hrubec am Schnellsten - kein Lions-Verteidiger war zur Stelle, um die unglückliche Aktion des Torhüters zu korrigieren. Per se ist ein Zweitore-Defizit, noch dazu in diesem Stadium der Partie, noch nicht dramatisch, bei der aktuellen Offensivimpotenz der Lions aber schon. Nur einmal in den letzten acht Partien hatten sie wenigstens drei Tore erzielt. Das 1:2 durch Juho Lammikko brachte immerhin Hoffnung zurück - es sollte ein Muster ohne Wert bleiben. Bei den letzten fünf Nullnummern kommen die Lions gerade einmal auf acht Plustore - so ist es schwierig, zu punkten.

Die 3 Infos einblenden Juho Lammikko

Er ist der Zürcher, der nicht an Ladehemmung leidet. Der 26-jährige Finne, der diese Woche seinen Vertrag um zwei Jahre verlängerte, brachte mit dem 1:2 Hoffnung zurück. Es war Lammikkos 16. Saisontreffer, er ist klar bester Torschütze bei den Lions. Julian Walker

Nach mehr als 10 Monaten sowie zwei „Testläufen“ bei den Ticino Rockets gab der physisch starke Stürmer sein Comeback für den HC Lugano. Verletzt hatte er sich am 12. März 2022 im Hallenstadion gegen die ZSC Lions und musste sich darauf zwei Operationen unterziehen. Enzo Guebey

Unter Rikard Grönborg komplett auf dem Abstellgleis, verlängerte der ZSC-Verteidiger diese Woche bis 2024. Zumindest in Lugano gab ihm Marc Crawford aber noch nicht zu verstehen, dass die Karten neu gemischt werden: Guebey totalisierte gerade einmal 77 Sekunden Eiszeit.

.

Lange ein Klassiker im Schweizer Eishockey und eine der Affichen mit der grössten Explosivität, steht das „Doppelspiel“ zwischen den ZSC Lions und dem HC Lugano in diesen Januartagen eher unter einem anderen Motto: Not gegen Elend. Beide Teams haben bereits einen Trainerwechsel hinter sich, eine substanzielle Besserung hat sich indes nicht eingestellt. Zuletzt zeigte auch am Ceresio auch die Resultatkurve nach unten: Lugano verlor vier der letzten fünf Partien.



Bachofners kursweisender Fehler

Vier Tage hatten die Zürcher zuletzt trainieren können und dass sie mit guten Absichten ins Sottoceneri gereist waren, steht ausser Frage. In der 4. Minute machte allerdings Jérôme Bachofner die Bemühungen vorerst einmal obsolet: Mit einem katastrophalen Fehlpass in der eigenen Zone lud er die Gastgeber zum Führungstreffer ein - Mark Arcobello bedankte sich artig. Es war der neunte Saisontreffer des US-Amerikaners, der bisher trotz zuletzt leicht aufsteigender Tendenz der wohl grösste Verlierer dieser Saison ist: Der Architekt der letzten Berner Meisteritel rangiert in der Skorerliste nicht unter den Top 50.



Telegramm Infos einblenden Lugano – ZSC Lions 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



4653 Zuschauer. – Tore: 4. Arcobello (Connolly, Morini) 1:0. 34. Marco Müller (Alatalo, Klok) 2:0. 38. Lammikko 2:1. – Strafen: Je 5-mal 2 Minuten.



ZSC Lions: Hrubec; Weber, Phil Baltisberger; Kukan, Geering; Trutmann, Lehtonen; Guebey; Chris Baltisberger, Azevedo, Texier; Riedi, Wallmark, Andrighetto; Hollenstein, Lammiko, Bodenmann; Bachofner, Sigrist, Schäppi; Sopa.



Bemerkungen: ZSC Lions ohne Waeber und Marti (beide verletzt) und Roe (überzählig). 59. Timeout ZSC Lions. ZSC Lions ab 58:38 ohne Goalie.

Das vielleicht einzig Positive aus Zürcher Optik: Aufgrund des Spielplans ergibt sich schon am Samstag die Gelegenheit zur Revanche, diesmal vor Heimpublikum. Und mit guten Erinnerungen an den letzten Vergleich: Am 25. Oktober 2022 siegten die Lions mit 6:3.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

Fehler gefunden?Jetzt melden.