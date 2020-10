Ausgrabungen in Baden – Die Funde am Kurplatz sind weit bedeutender als erwartet Die Ausgrabungen im Bäderquartier bieten ein Zeitfenster in römische Badesitten. Nun stellt sich die Frage, was damit geschieht. Hélène Arnet

Die geöffnete Grabungsfläche mit einer römischen Mauer in der Mitte. Unter der noch nicht datierten Sandsteinplatte links davon befanden sich mehrere Bruchstücke von Altären und das Fragment mit der Inschrift. Foto: Kantonsarchäologie Kanton Aargau

Gegraben wird im Badener Bäderquartier, um die Leitungen für das neue Botta-Bad zu verlegen. Dieses soll im Spätherbst 2021 eröffnet werden. Am Mittwochnachmittag erklärte nun der zuständige Ressortleiter der Aargauer Kantonsarchäologie, Matthias Flück, vor den Medien, dass sein Team in einem Leitungsgraben auf Gesimse und weitere Elemente von mehreren Altären gestossen sind.

Damit sind die Funde am Kurplatz weit bedeutender als zu Beginn der Ausgrabungen angenommen. Der Aargauer Kantonsarchäologe Thomas Doppler nahm sogar das Wort «spektakulär» in den Mund. Nun ist klar: Mitten auf dem 700 Quadratmeter grossen Kurplatz, im Herzen des Bäderquartiers, befand sich in römischer Zeit eine Kultstätte mit verschiedenen Altären, die mit den Thermalquellen in Zusammenhang stand.

So wurde das Fragment eines römischen Altars in der Nähe der Hauptquelle gefunden. es dürfte sich um den oberen Sockel handeln, auf den die Opfergaben gelegt wurden. Foto: Kantonsarchäologie Kanton Aargau

Schon im Mai hatte das Grabungsteam im Bereich des vormaligen Verenabades die Ecke eines römischen Badebeckens mit Sitzstufe entdeckt. Mittels Sondierstichen konnte das beachtliche Ausmass des Bades ermittelt werden: Es erstreckte sich über die ganze Breite des trapezförmigen Kurplatzes. Das Becken ist mittlerweile bereits wieder zugedeckt.

Der Umgang mit diesen Funden führte in Baden bereits zu hitzigen Diskussion, wurde doch befürchtet, dass nicht genug Zeit investiert werde, um diese fachgerecht zu dokumentieren. Aus Furcht, die Eröffnung des neuen Bades zu verzögern. Auch wurde verschiedentlich der Wunsch laut, dass ein Teil der freigelegten Ruinen sichtbar bleibt. (Mehr über diese Diskussionen lesen Sie hier.)

In der Bildmitte ist die Ecke des römischen Badebeckens vor dem ehemaligen Hotel Verenahof noch sichtbar. Das Bad erstreckte sich über die ganze Breite. Blick auf den Kurplatz (Mitte August 2020). Foto: Samuel Mühleisen (Kantonsarchäologie Aargau)

Das Grabungsteam stiess im Umfeld der Hauptquelle, des «Grossen Heissen Steins», auf die Altarfragmente. Sie lagen in einer Art Schutthalde aus römischer Zeit. Offenbar hatten bereits die alten Römer den heutigen Kurplatz zuweilen gründlich auf den Kopf gestellt. In dieser Schuttschicht wurde damals das Abbruchmaterial eines Kultgebäudes deponiert.

Dort kam auch das Fragment einer römischen Inschrift zutage, die derzeit von Expertinnen und Experten analysiert wird. Sie erhoffen sich, dass diese den Stifter und Näheres über das Umfeld der dazugehörigen Gebäude verraten wird. Erkennbar ist bisher das Wort «Divinis», das einen klaren Bezug zum Göttlichen herstellt. Dann, auf fünf weitere Zeilen verteilt, sind die Buchstaben M, I, A, I und X zu finden.

Römischer Altar mit Inschrift. Rechts ist das Wort «Divinis» lesbar, was auf den Bezug zum Göttlichen verweist. Foto: Kantonsarchäologie Kanton Aargau

Laut Flück gibt es deutliche Hinweise darauf, dass im Zentrum des heutigen Kurplatzes ein Rundtempel stand, was nicht untypisch wäre. Tempel im direkten Umfeld von Thermalquellen finden sich vielerorts, denn bei den Römern war das Baden nicht nur hoch im Kurs, es stand immer auch in engem Zusammenhang mit kultischen Handlungen.

Dass dies auch in Baden der Fall war, ahnten Fachleute bereits seit den 1960er-Jahren. Damals wurden nämlich im Bereich des «Grossen Heissen Steins» Votivstatuetten und mehr als 400 keltische und römische Münzen gefunden. Nun wird die Ahnung zur Sicherheit.

Weitere Erkenntnisse über das Treiben im römischen Badeort «Aquae Helveticae» könnten die folgenden Wochen bringen: In diesen wird nämlich ein zweites römisches Badebecken durch die Leitungsbauten punktuell freigelegt.

Künftig besser planbar

Was geschieht nun mit diesen Befunden vor Ort? «Sie liefern Grundlagen für das Verständnis des Badeorts von der Römerzeit bis heute», heisst es in der Medienmitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport. Dies helfe dabei, «den künftigen Umgang mit dem historischen Erbe am Kurplatz besser planen zu können.» Aufhorchen lässt die Wendung «künftig … besser planen».

Tatsächlich sind die Leitungen nicht überall so gelegt worden, dass sie möglichst wenig der alten Strukturen zerstören. Das hat laut Doppler damit zu tun, dass man gar nicht wusste, wo die römischen Strukturen verlaufen. So hätte laut Matthias Flück eine der geplanten Leitungen das mittelalterliche Becken, unter dem das Römerbecken vermutet wird, stark tangiert. «Die konnten wir glücklicherweise etwas verschieben.» Doch sei es wohl kaum vermeidbar, dass Teile der alten Becken des Freibads durch den Leitungsbau zerstört werden.

Es ist wohl nicht vermeidbar, dass Teile der alten Becken des Freibads durch den Leitungsbau zerstört werden.» Matthias Flück von der Aargauer Kantonsarchäologie

«Wir versuchen situativ und rollend zu planen», sagt Doppler. Und er betont: «Die Grabungsfelder werden erst freigegeben, wenn das Archäologenteam unter Andrea Schaer seine Aufgabe abgeschlossen hat.»

Bleibt etwas sichtbar?

Die Frage, ob ein Teil der Funde vor Ort künftig sichtbar sein wird, ist nun ebenfalls geklärt. Stadtammann Markus Schneider (CVP) beantwortete diese Frage so: «Wir müssen den Experten glauben, dass dies nicht sinnvoll ist.» So wird dies am heutigen Abend auch im Parlament erklärt.

Eine Arbeitsgruppe wurde mit der Aufgabe betraut, eine Empfehlung zu dieser Frage abzugeben. Sie zog einen Gutachter aus Avenches bei, dem römischen Aventicum, der davon abriet. Der Schutz der Substanz sei zu aufwendig, wenn sie offenliege. Auch der Kantonsarchäologe sagte: «Am sichersten sind die Funde unter der Erde.»

In Zürich sind Teile der weit weniger bedeutenden römischen Therme an der Thermengasse oberhalb des Weinplatzes durch Bodengitter sichtbar gemacht. Eine Vitrine mit Fundgegenständen ergänzt die kleine Ausstellung.