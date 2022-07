«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Fussball-EM der Frauen beginnt – und scheint mehr Mainstream denn je Panini-Bilder, Public Viewings und bessere Prämien: Die EM der Frauen in England wirkt präsenter als je zuvor – und gleichberechtigter mit dem Turnier der Männer. Täuscht der Eindruck? Antworten im Podcast. Philipp Loser als Host Fabian Sangines als Gast Vivienne Kuster als Produzentin Mirja Gabathuler

In England beginnt heute die Fussball-Europameisterschaft der Frauen – auch die Schweiz ist dabei. Selten war das Interesse daran höher: Es gibt Public Viewings in vielen Schweizer Städten, SRF zeigt alle 31 Spiele, Panini-Bilder der Spielerinnen werden gesammelt und neu erhalten die Frauen-Teams in der Schweiz vom Fussballverband und Sponsorin Credit Suisse die gleichen Prämien wie die Männer.

Ist das der Anfang der echten Gleichstellung zwischen dem Frauen- und dem Männerfussball? Und wie gut stehen die Chancen für die Schweiz in diesem Turnier? Darüber spricht Sport-Redaktor Fabian Sangines in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.





Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

Fehler gefunden?Jetzt melden.