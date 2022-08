Jäten und Ernten in Sternen-Gastro – Die Gärten der Schweizer Spitzenköche Vom eigenen Garten direkt als Amuse-Bouche auf den Teller der Gourmets: Wir haben drei Spitzenköche in ihren Anlagen besucht und ihnen bei der Ernte auf die Finger geschaut. Nina Kobelt

Sie macht immer noch vieles selber: Bernadette Lisibach von der Neuen Blumenau in der Ostschweiz. Foto: Daniel Ammann

Der Aufgeräumte – Bernadette Lisibachs Garten

An der Neuen Blumenau fährt man nicht einfach so vorbei. Man muss wissen, wo sie ist, nicht weit von St. Gallen, hinter dem Horizont irgendwo muss der Bodensee liegen. Rund um das Gourmetlokal sind Felder und in der Ferne auch Wald zu sehen, müsste man eine ländliche Szene in einem Bilderbuch darstellen – man könnte dieses Restaurant zeichnen.