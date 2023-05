50 Jahre Mövenpick-Hotels – Die Gäste kamen wegen Riz Casimir und Tatar Vor 50 Jahren eröffnete das erste Mövenpick-Hotel in Glattbrugg. Heute gehört die Kult-Hotelmarke zum Weltkonzern Accor und ist wieder auf strammem Expansionskurs. Christoph Ammann

Ein Hauch der grossen, weiten Welt für die Agglo: Das allererste Mövenpick-Hotel in Glattbrugg, eröffnet 1973. Foto: PD

An eine opulente Eröffnungsparty kann sich Hans Peter Dürr nicht erinnern. Der Basler, damals 26 Jahre alt, hatte am 2. April 1973 seinen Job bei Mövenpick angetreten: an der Réception und als Night Manager im Mövenpick Holiday Inn in Glattbrugg ZH. Die 335-Zimmer-Herberge wurde vor 50 Jahren eröffnet, als erstes Zürcher Flughafenhotel, das diesen Namen verdiente, und als erstes Mövenpick-Hotel neben dem Schwesterhotel in Regensdorf ZH.