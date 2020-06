Solarfirma plant Kapitalerhöhung – Die gebeutelte Firma Meyer Burger will durchstarten Die neue Führung des kriselnden Solarzulieferers Meyer Burger will Solarzellen mit neuer Technologie selber produzieren. Dafür braucht sie frisches Aktienkapital. Simon Thönen

Nach Jahren des Abbaus will die in Thun beheimatete Zulieferfirma Meyer Burger massiv investieren und selber in die Solarzellenproduktion einsteigen. Foto: Christian Pfander

Der einstige Börsenliebling Meyer Burger machte in den letzten Jahren vor allem Schlagzeilen mit roten Zahlen, sinkenden Aktienkursen, Stellenabbau und heftigen Streitigkeiten, die diesen Frühling in einen Führungswechsel mündeten. Nun wollen der neue Firmenchef Gunter Erfurt und der stark erneuerte Verwaltungsrat durchstarten: Wie die Unternehmensführung am Freitagmorgen früh mitteilte, will sie auf den 10. Juli in Thun eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, auf der sie den Aktionären eine Kapitalerhöhung beantragt.

Laut Mitteilung stehen zwei Varianten einer Aktienkapitalerhöhung um bis zu 165 Millionen Franken zur Debatte. Mit dem frischen Aktienkapital soll der Aufbau einer eigenen Solarzellenproduktion in Deutschland finanziert werden. Die neue Führung ist zuversichtlich, dass Meyer Burger über eine überlegene Technologie für Photovoltaik-Module verfügt, die das Unternehmen in die schwarzen Zahlen zurückführen kann. Die Grundidee ist, die Solarzellen mit dieser «Heterojunction/SmartWire Connection»-Technologie exklusiv selber zu produzieren – anstatt sie anderen Herstellern zu verkaufen.

Mittelfristig würden in Deutschland mit dem Aufbau einer eigenen Zellenproduktion Tausende von neuen Stellen geschaffen. Kein Stellenausbau ist an den Standorten in der Schweiz, in Thun und in Hauterive NE, vorgesehen. Hier bliebe aber zumindest jener Teil der Forschung und Entwicklung erhalten, der nach den bisherigen Abbaurunden noch vorhanden ist.

Mit diesen Plänen für eine erneute Produktion von Solarzellen in Europa würde sich Meyer Burger gegen den bisherigen Trend stellen: Die Herstellung von Solarzellen hat sich in den letzten Jahren von Europa nach Asien, vor allem nach China, verlagert. Dies führte zu einem massiven Preiszerfall und verhalf der Solarenergie weltweit zu einem Wachstumsschub.