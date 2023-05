Überschwemmungen in Italien – Die Gefahr ist nicht gebannt Mehrere Tote gab es bisher bei den Überschwemmungen in Italien. Die Hoffnung, das Wetter könnte umschlagen, hat sich nicht erfüllt. Es wird in den nächsten Tagen starker Regen erwartet. Marc Beise, Rimini

Von den Regenfällen überflutet: Eine Strasse ausserhalb der Stadt Ravenna wird zu einem Fluss. Fotos: Pasquale Bove (Keystone/19. Mai 2023)

Trübe Tage mit Regen kommen an der Küste vor, sogar in Italien an der Adria, obwohl doch die Menschen dorthin fahren, um in der Sonne schwelgen zu können. Auch eine Serie verregneter Tage ist so ungewöhnlich nicht - aber das hier ist diesmal so anders, dass es wehtut.

An der Küste, wo eigentlich an diesem Wochenende der Sommer beginnen sollte, herrscht streckenweise Verwüstung. Boote sind auf Felsen geworfen worden, Strandhäuser zusammengebrochen, das aufgewühlte Meer hat sich Sand genommen, ganze Strände. Und doch ist das nur das vergleichsweise harmlosere Ende der Schneise der Verwüstung, die sich durch die Emilia-Romagna zieht.

Überall sind die kleinen Flüsse aus ihren Betten getreten, hat die Erde die Aufnahme des sintflutartigen Regens verweigert. In der Ebene hinter der Küste, von Bologna im Nordwesten über Faenza, Forli, Cesana bis nach Riccione hier unten am Meer, herrschte Land unter, wie man das hier so noch nie erlebt hat. Viele Orte könnte man nennen, die es erwischt hat, aber noch viel mehr Äcker und Bauernhöfe, die noch nie allgemeine Beachtung gefunden haben, wo sich aber Dramen abgespielt haben. Bauern, die draußen noch schnell nach dem Rechten sehen wollten und nicht mehr zurückkamen. Menschen, die im steigenden Wasser die Treppe nach oben hasteten. Wasser, wenn es losgelassen wird, kennt kein Erbarmen.

Wohin man schaut, sieht man in der betroffenen Region eine riesige Wasserfläche, immer wieder unterbrochen von Inseln mit Land. 14 Tote hat es in den ersten harten Stunden am Mittwoch und Donnerstag gegeben, weitere Menschen werden noch vermisst. 10’000 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden, das zeigt die Größe der Katastrophe.

Düstere Wetterprognosen

Es ist eine Wunde mitten in Italien, an der Schnittstelle zwischen Nord und Süd, die das ganze Land beschäftigt - und in Mitleidenschaft zieht. Von Rom fahren an diesem Freitag keine Züge nach Norden, die Strassen sind voll. Die Medien berichten in riesigem Umfang. Die Politik steht zusammen, will Milliarden aus einem EU-Fonds mobilisieren. Die Regierung will in der kommenden Woche, wenn Premierministerin Giorgia Meloni vom G-7-Gipfel in Japan zurück ist, umfangreiche Massnahmen beschliessen.

Die Solidarität existiert in Italien: Helferinnen und Helfer räumen den Dreck von einer Strasse in Faenza in der Emilia-Romagna.

Im Katastrophengebiet sind weiterhin Tausende Retter im Einsatz. Und die Gefahr ist nicht gebannt. Die Hoffnung, das Wetter könnte umschlagen, hat getrogen. Für Samstag werden erneut Regenfälle erwartet. Aus dem Apennin wird dann das Wasser wieder herunterstürzen und die Flüsse in der Ebene überfordern, bereits jetzt werden von überall her Erdrutsche gemeldet. Die Behörden halten die Alarmstufe Rot aufrecht.

«Die Schule fällt aus – wir können helfen»

Aus allen Teilen des betroffenen Gebiets kommen Nachrichten. Der Bürgermeister von Casola Valsenio im Ravenna-Apennin schlägt Alarm, dass sein Ort von der Aussenwelt abgeschnitten sei. 92 Kilometer Gemeindestrassen haben sie dort: «Alle gesperrt. Das ist eine Katastrophe», sagt Giorgio Sagrini. «Wir haben in unserem gesamten Gebiet Dutzende von Erdrutschen und Schlammlawinen.» Auch in der weltberühmten Stadt Ravenna steht das Wasser. Die Gemeinde hat die vollständige und sofortige Evakuierung verschiedener Weiler angeordnet. Für Obdachlose wurde ein Museum zum Notlager umgewidmet.

Und wieder zeigt sich die wunderbare Hilfsbereitschaft der Italiener in Krisenzeiten. In Cesena, das besonders hart getroffen worden ist, sind Schülerinnen, Studenten und junge Arbeiter aus der Region angekommen, sie haben sich über Facebook organisiert und sind losgezogen mit Schaufeln und in Gummistiefeln, um Menschen in Not zu unterstützen: «Die Schule fällt ja aus, wir können helfen.»

