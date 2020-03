Justiz-Psychologe Jérôme Endrass: «Besonders anspruchsvoll ist die Situation in der Untersuchungshaft.»

Vor kurzem wurde beim Personal im Gefängnis Zürich ein erster Corona-Fall bekannt. Hatte das Konsequenzen?

Es besteht kein Anlass zur Beunruhigung, so viel können wir sagen. Aber wir sprechen nicht über Einzelfälle in den Haft- und Justizvollzugsanstalten. Auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt hier klar Zurückhaltung. Gerade in Gefängnissen können solche Meldungen rasch Beunruhigung oder sogar Angst auslösen unter den Insassen, selbst wenn es keinen Anlass dafür gibt.