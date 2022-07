Vergessene Bauwerke – Die geheimnisvollen Pyramiden von Palau Vor mehr als 2000 Jahren schufen Menschen auf kleinen Inseln im Pazifik gewaltige Pyramiden. Forscher gehen nun der Frage nach: Warum? Hans Holzhaider

Die grünen Pyramiden von Palau faszinieren Archäologen – nicht nur wie die Stufenberge entstanden sind, sondern auch zu welchem Zweck. Foto: C. Hartl-Reiter

Kurz nach Mitternacht, Kapitän Henry Wilson war gerade unter Deck gegangen, wurde der Wind stärker, und der Obersteuermann Philipp Benger befahl, die Marssegel zu reffen. Die Matrosen sassen auf den Rahen und holten die Segel ein, als der Ausguck «Brandung» schrie, «und kaum war das Wort aus seinem Munde, so stiess auch schon das Schiff auf die Klippen». Der Kapitän und alle Mann stürzten an Deck, «es bedurfte nur eines Blickes, um sie von ihrer verzweiflungsvollen Lage zu benachrichtigen. Die Brandungen und die durchhin hervorragenden Felsen, ein grauenvoller Anblick! Gaben ihnen schreckliche Gewissheit. Das Schiff neigte sich, und in weniger als einer Stunde stand es bis an die unteren Zugänge voll Wasser.»