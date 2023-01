80 Minuten lang durchhalten: «Arena»-Zuschauerinnen hinter Publizist Markus Somm. Foto: Screenshot SRF «Arena»

Zum Anfang jeder «Arena» begrüsst Moderator Sandro Brotz nicht nur die geladenen Politikerinnen und Politiker, sondern ganz besonders auch das Publikum im Studio. Diesen Freitag waren dies Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen in Bülach und Regensdorf sowie eines Basler Wirtschaftsgymnasiums. «Alles junge Menschen, die sich in diesen Tagen vielleicht die Augen darüber reiben, dass es in der Schweizer Politik zu- und hergeht wie in einer Netflix-Serie», sagte Brotz. Im Hintergrund allerdings sah man lauter leere Gesichter, die sich wohl fragten: «Was labert der Alte?»