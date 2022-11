Label-Night im Moods – Die Genfer Musikfreaks mit ihrem Insel-Plattenladen kommen nach Zürich Zwischen Banken und Luxushotels liegt das Hauptquartier von Bongo Joe. Das Genfer Label veröffentlicht Alben, die süchtig machen – und übernimmt nun für einen Abend den Zürcher Jazzclub. Adrian Schräder

Am Freitag tritt der Musiker und Inhaber von Bongo Joe, Cyril Yeterian, in Zürich auf. Foto: Hashim Maqbool

Wir befinden uns an exklusivster Lage, mitten in der Hauptstadt der Diplomatie. Links geht der Blick auf das Mandarin Oriental Hotel – «Putins Zuhause, wenn er mal wieder Geld verstecken kommt» –, rechts PNB Paribas und zwei Gebäude der Credit Suisse, und nur zwanzig Meter entfernt die Privatbank J. Safra Sarasin. «Ja, das Böse ist hier doch sehr nahe», sagt Cyril Yeterian, Gründer des Genfer Musiklabels, Plattenladens und Cafés Bongo Joe, das seit gut einem Jahr an der Place de l’île 1 angesiedelt ist. «Aber unser kleines Kulturzentrum hier steht jeder und jedem offen – egal ob mit Schlips oder Sandalen.»