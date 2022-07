Taktik eines 80-Jährigen geht auf – Die Genugtuung des Mitch McConnell Die jüngsten Entscheidungen des Supreme Courts sind Erfolge für die Republikaner, auf die sie über etliche Jahre hingearbeitet haben. Dahinter steckt vor allem ein Mann. Über ein Lehrstück in politischer Taktik. Christian Zaschke, New York

Eine Woche nach dem Urteil des Supreme Court der USA, das landesweit verbriefte Recht auf Abtreibung abzuschaffen und die Entscheidung darüber den Bundesstaaten zu überlassen: Die Drogerieketten CVS und Rite Aid haben den Verkauf einer Pille namens «Plan B» limitiert. Es handelt sich dabei um ein Medikament, das Schwangerschaften verhindert, wenn es bis zu drei Tage nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingenommen wird. Die Nachfrage sei so sehr gestiegen, dass jeder Kundin (und jedem Kunden) nur noch drei Packungen zugestanden werden.

Die Washington Post berichtet unter Berufung auf Urologen, dass die Anmeldungen zu Vasektomien stark gestiegen seien, dass sich also mehr Männer denn je sterilisieren lassen wollen. In den Bundesstaaten herrscht derweil, je nach politischer Couleur, hektische Aktivität. In Florida zum Beispiel will Gouverneur Ron DeSantis schleunigst Einschränkungen des Rechts auf Abtreibung durchsetzen. In Kalifornien hingegen will Gouverneur Gavin Newsom bereits am kommenden Montag dafür sorgen, dass das Recht auf Abtreibung im Bundesstaat gesetzlich geschützt wird.



In voraussichtlich 26 der 50 Bundesstaaten wird Abtreibung künftig verboten sein, in den meisten Fällen auch dann, wenn die Schwangerschaft durch Vergewaltigung oder Inzest zustande kam. In 13 dieser 26 Staaten griffen nach dem Urteil des Supreme Courts so genannte «trigger laws», also Anti-Abtreibungs-Gesetze, die automatisch in Kraft traten. Diese Staaten sind: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah und Wyoming. Überflüssig zu sagen, dass sie allesamt in der Hand der Republikanischen Partei sind. In manchen Staaten sind Anti-Abtreibungs-Aktivisten dabei, Gesetze auszuarbeiten, die es Frauen verbieten, in andere Staaten zu reisen, um dort abtreiben zu lassen. Viele liberalere Staaten hingegen überlegen, wie sie Frauen Zuflucht bieten können, die in einem Anti-Abtreibungsstaat leben. Ein deutlicheres Zeichen dafür, wie tief die USA gespalten sind, lässt sich kaum finden. Die Mehrheit in den USA befürwortet seit Jahren ein Recht auf Abtreibung In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass sämtliche Umfragen zeigen: Die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner befürwortet ein landesweit geltendes Recht auf Abtreibung. Dem Pew Research Center zufolge gaben in diesem März 61 Prozent der Befragten an, für das Recht zu sein, 37 Prozent hätten sich dagegen ausgesprochen. Es ist mithin der Wille der Minderheit, der nun umgesetzt wird. Die 13 Staaten mit den «trigger laws» hatten diese nicht vorbereitet, weil sie hofften, dass der Supreme Court die 49 Jahre alte Entscheidung namens «Roe v Wade», die das Recht auf Abtreibung verbriefte, kippen würde. Sie hatten die Gesetze vorbereitet, weil sie wussten, dass es so kommen würde. Das hat viel, wenn nicht alles mit einem Mann zu tun, der als prägende Figur der amerikanischen Politik der vergangenen Jahrzehnte in die Geschichte eingehen wird, prägender gar, als manche der Präsidenten, die, so dürfte er das sehen, unter ihm regierten.





Der 80 Jahre alte Mitch McConnell sitzt seit 1985 für Kentucky im Senat. Seit 2007 ist er dort Fraktionschef der Republikaner. Man kann seinen Einfluss nicht hoch genug einschätzen, und man kann seine Rolle in dem, was nun in den USA passiert, nicht überbewerten.

Der Supreme Court hat in den vergangenen Tagen nicht nur das landesweite Recht auf Abtreibung abgeschafft. Er hat zudem das Tragen von Waffen erleichtert, obwohl es zuletzt mal wieder einige Massenschiessereien gab, darunter das Massaker an einer Schule in Uvalde, Texas, bei dem ein 18-Jähriger 19 Kinder und zwei Lehrer tötete. Die Kinder waren teils derart entstellt, dass sie nur durch eine DNA-Analyse identifiziert werden konnten.



Ferner hat das höchste Gericht des Landes es einem christlichen Football-Coach an einer Schule erlaubt, vor oder nach Spielen öffentlich auf dem Feld zu beten. Zudem entschied es, dass es Bundesstaaten nicht erlaubt ist, selbst darüber zu entscheiden, ob sie christliche Schulen mit Steuergeld fördern wollen oder nicht, was zumindest indirekt die Trennung von Kirche und Staat aufweicht. Es ist kein Zufall, dass die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert in dieser Woche sagte, es sei die Kirche, die der Politik sagen solle, was zu tun sei.

Wer die Gerichte kontrolliert, behält den Einfluss

Nicht zuletzt hat der Supreme Court an diesem Donnerstag die Befugnisse der Umweltbehörde beschnitten, unter anderem, polemisch verknappt gesagt, weil nicht klar genug sei, worum es in einem Gesetz namens «Clean Air Act» gehe. Wohl nie in der jüngeren Geschichte haben sich die USA in so kurzer Zeit so weit in die Vergangenheit bewegt. Wie konnte es dazu kommen?

Die kurze Version: Die Republikaner haben das von langer Hand geplant.

Die längere Version: Mitch McConnell hat früh das Offensichtliche erkannt, dass nämlich Regierungen kommen und gehen. Mal ist die eine Seite am Ruder, mal die andere. Wie also, fragte er sich, könnte man den republikanischen Einfluss so gestalten, dass es mehr oder weniger gleichgültig ist, wer im Weissen Haus sitzt? Seine Antwort: indem man die Gerichte kontrolliert.

Als im Jahr 2008 der Demokrat Barack Obama ins Weisse Haus gewählt wurde, sorgte McConnell dafür, dass die republikanische Minderheit im Senat unerbittlich gegen den Präsidenten arbeitete. Obama hatte anfangs gedacht, dass beide Seiten über alles würden reden können, er glaubte an die Macht der Vernunft. McConnell hingegen glaubt an die Macht der Macht.

Wann immer Obama einen freien Posten an einem Bundesgericht besetzen wollte, setzte McConnell eine Obstruktionsmaschine in Gang. Damals brauchte es im Senat zur Bestätigung einer Richterin oder eines Richters eine Mehrheit von mindestens 60 der 100 Stimmen.

Es wirkt im Rückblick fast naiv, wie Obama wieder und wieder den Kompromiss und das Gespräch suchte und McConnell wieder und wieder so tat, als könne man zusammenarbeiten, obwohl er daran nicht das leiseste Interesse hatte. 2013 weigerte er sich, gleich drei von Obama nominierte Richter im Senat auch nur anzuhören. Den Demokraten platzte der Kragen, sie änderten die Regeln dahingehend, dass eine einfache Mehrheit im Senat reichte, um zumindest Posten an niedrigeren Bundesgerichten zu besetzen. «Sie werden das bedauern», sagte McConnell damals, «und zwar früher, als Sie denken.»

Die Republikaner nutzten die Chance namens Trump

Im Februar 2016 starb der konservative Verfassungsrichter Antonin Scalia. Die grosse Chance für die Demokraten, eine liberale Mehrheit am Supreme Court zu schaffen. Doch McConnell stand mittlerweile einer republikanischen Mehrheit im Senat vor und zog die Regel aus dem Hut, dass im Jahr einer Präsidentschaftswahl kein Posten am Supreme Court vergeben werden solle. Dieses Privileg gebühre dem neu gewählten Präsidenten. Er blockierte Obamas Kandidaten neun Monate lang.

Als dann im November 2016 Donald Trump überraschend die Wahl gewann, wurde das Ausmass von McConnells Wirken offenbar: An den Bundesgerichten waren 107 Stellen unbesetzt. Dazu kam der Posten am Supreme Court. Für McConnell begann die Zeit der Ernte.

Zunächst rächte er sich für 2013 und erwirkte, dass auch Verfassungsrichter mit einfacher Mehrheit im Senat ernannt werden konnten. Die Republikaner setzten den ultrakonservativen Neil Gorsuch ans Gericht. 2018 trat der zwar konservative, aber moderate Richter Anthony Kennedy zurück. Die Republikaner setzten den ultrakonservativen Brett Kavanaugh ans Gericht. In beiden Fällen gegen den erbitterten Widerstand der hilflosen Demokraten. Schliesslich, nach dem Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg im September 2020, weniger als zwei Monate vor der Wahl, lieferte McConnell sein Meisterwerk der Skrupellosigkeit ab.

Niederlage für Joe Biden Wie der Supreme Court den Klimaschutz ausbremst

Hatte er nicht 2016 gesagt, im Wahljahr sollten keine Posten am Supreme Court besetzt werden? Sei's drum. In Rekordzeit setzten die Republikaner kurz vor der Wahl noch schnell die ultrakonservative Amy Coney Barrett ans Gericht. Sie verfügten nun über eine Mehrheit von sechs zu drei Stimmen. Es war klar, der Supreme Court würde ihnen auf Jahre und Jahrzehnte gehören.

Wenn es in diesen Tagen bisweilen heisst, dass dieses Gericht das Erbe Donald Trumps darstelle, ist das falsch. Trump war für den Taktiker McConnell auch nur eine Figur auf dem Spielfeld. Ein Beispiel: Gemeinsam mit Don McGahn, der eine Zeitlang Chefjurist im Weissen Haus war, brachte er Trump mit der Federalist Society zusammen. Das ist eine 1982 gegründete Vereinigung konservativer Juristen, die das Ziel hat, die Gerichte im Land mit Republikanern zu besetzen. Heute gehören ihr 70'000 Mitglieder an, und doch läuft ihr massiver Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft weitgehend unter dem Radar.

Sein Ziel: an der Macht zu sein, auch wenn andere regieren

Trump sagte nach seinem Treffen mit Vertretern der Vereinigung: «Wir werden grossartige Richter haben, konservativ, und sie werden alle von der Federalist Society ausgesucht sein.» Man kann sich vorstellen, wie zufrieden McConnell damit war. Gorsuch, Kavanaugh, Barrett – alle stehen sie der Federalist Society nahe.

Und man kann sich vorstellen, welche Genugtuung McConnell in diesen Tagen darüber empfinden muss, dass diese grossen, diese weit in die Zukunft weisenden Entscheidungen, die Amerika grundlegend verändern, in eine Zeit fallen, in der die Demokraten im Weissen Haus sitzen und sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus über eine Mehrheit verfügen. Exakt das war sein Ziel gewesen: an der Macht zu sein, auch wenn man gerade nicht an der Macht zu sein scheint.

Was in den USA gerade in seiner ganzen Tragweite sichtbar wird, ist ein Lehrstück in politischer Taktik, in langfristiger Planung. Klar, ein bisschen Glück war dabei, dass die richtigen Posten im richtigen Moment frei wurden, aber McConnell war eben immer vorbereitet, als die Gelegenheit da war. Nicht zuletzt kam es ihm zupass, dass die andere Seite nie kapiert hat, welches Spiel er da spielte.

Die demokratische Abgeordnete Pramila Jayapal sagte in dieser Woche voller Enthusiasmus: «Stärke kommt in Zeiten der Krise.» Sie wollte Aufbruchsstimmung verbreiten. JETZT müsse man handeln, rief sie, JETZT müsse man Märsche, Streiks und Proteste organisieren. Jetzt? Da alles zu spät ist? McConnell dürfte darüber leise lächeln. Die Aussicht auf Märsche, Streiks und Proteste, falls die notorisch uneinigen Demokraten sie denn zustande bringen, dürfte ihn nicht im Mindesten bewegen.

Mehr als das halbe Land ist mit allem Recht in Aufruhr, es ist wütend, es ist bewegt, es hat Angst. Mitch McConnell, in sein neuntes Lebensjahrzehnt blickend, erlebt dies alles als später Musterschüler Niccolò Macchiavellis, der soeben der Vollendung seines Werks beiwohnt.



