Best of Mamablog: Interview zum Scheidungsurteil – «Die Gerichte sollten Väter in die Pflicht nehmen» Familienrechtsanwältin Dana Matanovic ordnet ein, inwieweit die neue Rechtssprechung bei Scheidungen tatsächlich gerechter und vor allem gleichberechtigter ist. Nathalie Sassine-Hauptmann

Richtige Richtung, unfaires Tempo: Während Frauen ab sofort die Alimente gekürzt werden, gibts kaum eine Angleichung bei den Betreuungsansprüchen an die Väter. Foto: Getty Images

Das Bundesgericht passt seine Rechtsprechung bei Scheidungen dem Bedürfnis nach Gleichberechtigung an, so die Argumentation auch letzte Woche. Doch ist das wirklich gerechter? Das wollten wir von Dana Matanovic, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht wissen.

Dana Matanovic, was ist Ihr erster Eindruck des neusten Scheidungsurteils? Das Urteil reiht sich in eine ganze Serie neuer Urteile im Familienrecht ein. Die Zielrichtung ist dabei immer die Gleiche: Die Ehe dient nicht mehr als Versorgergemeinschaft und erst recht nicht als Garantie. Nach einer Scheidung sollen beide rasch ihren eigenen Bedarf selbst decken, unabhängig davon, welches Rollenmodell in der Ehe gelebt wurde. Noch vor kurzem galt eine sogenannte «lebensprägende Ehe» als Sicherheit. War eine Ehe lebensprägend, so durfte sich auch der haushaltsführende Part, im Normalfall die Frau, darauf verlassen, nach einer Scheidung Unterhalt zu erhalten. Dieses Prinzip gilt grundsätzlich auch heute noch, nur wurden die Kriterien zur Bejahung der Lebensprägung massiv erhöht. Bis jetzt galt eine Ehe nach 10 Jahren oder bei gemeinsamen Kindern als lebensprägend. Die 10-Jahres-Frist wurde vom Bundesgericht kürzlich gekippt. Mit diesem neusten Entscheid hält es nun zusätzlich fest, dass auch gemeinsame Kinder keine Lebensprägung darstellen, sondern diese nur noch in wenigen Spezialfällen vorliegt. Sogenannte «Frauenalimente» werden damit zum absoluten Ausnahmefall.

Dana Matanovic Infos einblenden Dana Matanovic, Jahrgang 1981, ist Rechtsanwältin und Fachanwältin SAV fürs Familienrecht. Sie lebt mit Mann und drei Schulkindern im Kanton Bern, arbeitet im Kanton Solothurn und jongliert seit fast 14 Jahren zwischen Beruf, Kinder und weiteren Projekten, die ihr gelegentlich über den Weg laufen. Die Freizeit verbringt sie am liebsten mit guten Freunden oder diskutiert und politisiert online oder live über alle möglichen gesellschaftspolitischen Fragen, wobei Vereinbarkeit stets ihr Lieblingsthema bleibt.

Meint man das nur, oder werden Frauen immer mehr in die Pflicht genommen? Dem ist definitiv so. Während man sich vor zwei Jahren noch die Frage stellte, ob angesichts der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen die Rechtsprechung im Familienrecht noch zeitgemäss ist, schlägt das Pendel nun völlig in die andere Richtung. Zusammenfassend basiert diese nun auf einem sehr modernen, paritätischen Familienmodell, das aber so statistisch gesehen in der Schweiz immer noch die Ausnahme bildet.

Was ist das grösste Problem damit? Grundsätzlich ist die Stossrichtung nicht falsch. Das Problem ist jedoch, dass Familien, die es nun trifft, ihre Rollenverteilung vor zehn oder noch mehr Jahren mit anderen Voraussetzungen vereinbart haben. Einerseits war damals die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch schwieriger als heute und auch gesellschaftlich weniger anerkannt. Und andererseits heiratete man damals ja, um abgesichert zu sein. Für diese Frauen ändern sich nun die Spielregeln mitten im Spiel und sie stehen mit 45, 50 Jahren vor einem Problem, mit dem sie so nicht rechnen konnten. Das zweite Problem ist, dass die Erwerbstätigkeit von beiden verlangt wird, die Gerichte bei der Betreuung jedoch zurückhaltender sind.

«Die Betreuung der Väter bleibt ein Recht auf freiwilliger Basis.»

Wie meinen Sie das? Wird die nicht ebenfalls «gleichberechtigter» verteilt? Jein. Auch hier gibt es eine Tendenz dazu, dass die Väter mehr Betreuungsarbeit leisten, aber dies geschieht in Minischritten auf sehr tiefem Niveau. Grundsätzlich kann man sagen, dass heute Väter, die eine alternierende Obhut wollen und mehr als ein Wochenendpapi sein möchten, bessere Chancen haben, dies auch zu erhalten, was sehr positiv zu werten ist. Eine Selbstverständlichkeit ist es jedoch auch heute nicht. Den grossen Anteil machen unverändert diejenigen Väter aus, die eine solche Mitbetreuung nicht beantragen. Diese werden nicht in die Pflicht genommen. Die Betreuung der Väter bleibt ein Recht auf freiwilliger Basis. Dies gilt während des Zusammenlebens wie auch danach.

Richter sagen, Vätern könne man keine Betreuung zumuten, wenn sie diese nicht möchten. Gilt das auch für Mütter? Die oberste Maxime des Familienrechts ist das Kindeswohl. Nun besteht aber die Überzeugung, dass dieses nicht gewahrt ist, wenn ein Vater zur Betreuung gezwungen wird. Das halte ich für eine sehr merkwürdige These. Warum sollte ein Vater, bei dem die Kinder an einem Wochenende oder während zwei Wochen Ferien bestens aufgehoben sind, bei der Betreuung an einem Dienstag dem Kindeswohl schaden, nur weil er sich vielleicht den Papitag nicht unbedingt gewünscht hat? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Die meisten Väter lieben ihre Kinder und wären absolut in der Lage, diese zu betreuen.

«Nun sinken die Alimente für die Mütter auf das Existenzminimum und werden nur für eine kurze Zeit geleistet.»

Bei einer Mutter wird eine solche Frage nie gestellt, da ist klar, dass sie übernimmt. Die meisten Mütter beantragen aber auch nicht, die Obhut sei dem Vater zuzusprechen. Wie sieht die Realität aus in Sachen Betreuung und Alimente? Die bisherige Realität sah so aus, dass die Mütter weiterhin die Kinder betreuten, während die Väter Alimente bezahlten, für Kinder und Mütter. Nun sinken die Alimente für die Mütter auf das Existenzminimum und werden nur für eine kurze Zeit geleistet. Diese Änderung geschieht sehr schnell, denn die neue Rechtsprechung gilt ab sofort, während bei der Angleichung der Betreuung ein Schneckentempo an den Tag gelegt wird.

Was müsste sich ändern, damit es fairer wird? Wenn eine paritätische Rollenverteilung gefordert wird, dann müssten die Gerichte mutiger sein, auch dann den Vater in die Pflicht zu nehmen, einen Teil der Betreuung zu übernehmen, und damit auch die Mutter, ihm diese zu überlassen, wenn er es nicht explizit fordert. Die Kompetenz dazu hätten sie. Dann wäre es nämlich für die Mütter einfacher, den Erwartungen nachzukommen, die die gleichen Gerichte an sie stellen. Erst wenn beides geschieht, kann das vom Bundesgericht gezeichnete Modell wirklich Realität werden.

Kann das Gericht die Politik beeinflussen? Die Politik, das Recht und die Gesellschaft sind drei Pfeiler, die sich gegenseitig beeinflussen. Daher kann das Gericht durchaus etwas bewegen, in erster Linie in der Gesellschaft, die dann die Forderungen an die Politik stellt. Wenn es ein Risiko darstellt, Hausfrau zu sein, werden sich weniger Frauen dazu entscheiden und dann auch Forderungen stellen, wie mehr Kita-Plätze, Anpassung der Schulzeiten oder eine angemessene Elternzeit. Aber dabei sollte die Gewaltentrennung nicht ausser Acht gelassen werden. Das Gericht ist dazu da, ein Recht umzusetzen und es zu interpretieren, nicht den Gesetzgeber zu ersetzen.

Nathalie Sassine-Hauptmann Infos einblenden Foto: PD Nathalie Sassine-Hauptmann ist Mutter von zwei Teenagern und lebt mit ihrer Familie in der Nähe

von Winterthur. Als vierfache Unternehmerin kennt sie die Herausforderungen der Vereinbarkeit nur zu gut und schreibt darüber für das Beehive Magazin. Mit thebrainpickers.ch unterstützt sie junge Unternehmer:innen in Sachen Marketing und als Mentorin. Nicht zuletzt schickt sie mit ihren respektiven Teams bei webook.ch und travelboo.ch ihre Kunden in die Ferien. Ausserdem ist sie Autorin des Buches «Rabenmutter».

