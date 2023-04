Auszeichnung für Linda Graedel – Die Gerichtszeichnerin gab Brian und den «Schlägern von München» ein Gesicht Linda Graedel begleitete viele Prozesse im Gericht und ermöglichte «ungeschönte und doch einfühlsame Blicke». Die Universität Zürich erteilt ihr dafür den Ehrendoktortitel.

Bekommt am Samstag den Ehrendoktortitel: Die Gerichtszeichnerin Linda Graedel vor einigen ihrer Zeichnungen im November 2015. Foto: Keystone

Seit über 30 Jahren ist die aus den USA stammende Künstlerin Linda Graedel als Gerichtszeichnerin für Schweizer Medien tätig. Am Samstag, dem diesjährigen Dies academicus, erhält sie für ihr Schaffen von der Universität Zürich die Ehrendoktorinnenwürde.

Graedel habe epochale sowie alltägliche Prozesse begleitet. Damit ermögliche sie ungeschönte und doch einfühlsame Blicke auf die Verhandlungen und involvierte Personen, schreibt die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich am Freitag.

Sie zeichnet seit 1986 in Gerichtssälen

Linda Graedel wurde 1941 als Linda Sherman in San Francisco geboren. Nach ihrer künstlerischen Ausbildung in Los Angeles, Wien, Paris und Zürich liess sie sich 1963 mit ihrem Mann in der Schweiz nieder. In ihrem Wohnkanton Schaffhausen, wo sie seit 1973 lebt, ist sie eine lokale Bekanntheit. Ihre Gerichtszeichnungen kennt man in der ganzen Schweiz.

1 / 5 Das Bild zu den Schlagzeilen: Linda Graedel zeichnete unter anderem den Jugendstraftäter Brian – zum Zeitpunkt dieses Bildes im März 2017 noch «Carlos» genannt. Zeichnung: Linda Graedel

Graedel zeichnet seit 1986 in Gerichtssälen: vom Swissair-Prozess über den Fraumünster-Postraub bis zu den ersten Islamistenprozessen und den bekanntesten Tötungsdelikten und den berüchtigtsten Straftätern der letzten Jahrzehnte.

Zu ihren Kunden gehören neben dieser und weiteren Zeitungen auch das Schweizer Fernsehen und seit 1999 die Agentur Keystone-SDA. Mit ihrem schnellen und flüssigen Strich erfasst Graedel Physiognomie, Körperhaltung und Emotionen der Angeschuldigten im Gerichtssaal, wo in der Schweiz während der Verhandlungen nicht fotografiert werden darf.

Sechs weitere Auszeichnungen

Zusammen mit Graedel erhalten am diesjährigen Dies academicus fünf weitere Personen die Ehrendoktorenwürde der Universität Zürich: die Anthropologin Birgit Meyer, die Informatikerin Tova Milo, die Medizinethikerin Christine Mitchell, die Veterinärin Monique Eloit sowie die Aktivistin Maude Barlow.

Ebenfalls ausgezeichnet wird der Opernsänger Christian Gerhaher.

SDA

