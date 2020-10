Die deutsche Archäologin und Historikerin Heidrun Derks beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Varusschlacht (9 n. Chr.) und der Frage, wie die Deutschen in den letzten Jahrhunderten mit diesem Ereignis umgegangen sind. Derks leitet das Museum Kalkriese nahe Osnabrück, das sich der Schlacht und ihrer Nachgeschichte widmet. Aktuell ist die Varusschlacht Thema der erfolgreichen Netflix-Serie «Barbaren».

Das hat seine Ursachen in der deutschen Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Deutschland war politisch sehr lange ein zersplittertes Land. Erst 1871 kam es zur Einigung, vorher war es ein Flickenteppich autonomer Regionen. Da stellte sich die Frage: Was ist das Band, das uns eint? Die Varusschlacht wurde von den Nationalisten neu entdeckt und eignete sich aus ihrer Sicht hervorragend als Klammer. Das Motto lautete: Wir waren damals vereint und können es wieder werden. Man kreierte diese grosse Heldenerzählung im Versuch, eine Einheit heraufzubeschwören. Mit den historischen Fakten hatte das wenig zu tun. Arminius taufte man einfach in Hermann um.

Was weiss man tatsächlich über die Germanen oder Barbaren, wie sie in der Netflix-Serie heissen?

Was gibt es für historische Quellen?

Hätten die Germanen doch mal was aufgeschrieben (lacht). Die schriftlichen Quellen stammen nur von Römern. Wie immer in der Geschichtsschreibung müssen wir uns bei einer Quelle überlegen, wer spricht und was sie oder er für ein Interesse hat. In diesem Fall gab es auch ein Element der Rechtfertigung, weil die Römer eine Niederlage kassiert hatten. Der wichtigste Bericht zur Schlacht ist vom griechisch-römischen Chronisten Cassius Dio. Von den Germanen allgemein hat der römische Historiker Tacitus erzählt. Beide Männer waren zum Zeitpunkt der Schlacht noch nicht geboren, sondern müssen sich auf mündliche oder nicht überlieferte schriftliche Quellen gestützt haben.