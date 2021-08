Korruptionsverfahren beim Astra – Die Geschenke gabs in der Tiefgarage – Bauunternehmer kommt straflos davon Zwei ehemalige Mitarbeiter des Bundesamts für Strassen wurden von einem Bauunternehmer grosszügig beschenkt. Trotzdem stellt die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen den Unternehmer nun ein. Cyrill Pinto

Bei der Vergabe von Aufträgen am Simplon kam es zu Unregelmässigkeiten – die damals zuständigen Astra-Beamten wurden nun verurteilt. Foto: Mischa Aebi

Mit einem Knall endete die enge Beziehung zwischen Unternehmer M.* und den beiden Mitarbeitern des Bundesamts für Strassen (Astra): Jahrelang trafen sich die Männer regelmässig, tauschten sich aus und beschenkten sich grosszügig. Dann, im März 2016, wurde Bauunternehmer M. verhaftet, auch die beiden Astra-Mitarbeiter wurden wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der ungetreuen Geschäftsführung von der Bundeskriminalpolizei in Untersuchungshaft gesetzt, ihre Büros durchsucht. Nun ist das Verfahren abgeschlossen.

Während die beiden ehemaligen Astra-Mitarbeiter bereits im Februar per Strafbefehl verurteilt wurden, stellte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen den Bauunternehmer und eine weitere Person wegen aktiver Bestechung ein. In einem Fall ist die Verfügung rechtskräftig, im Fall von Bauunternehmer M. ist dies erst in ein paar Wochen der Fall. Doch es ist eher unwahrscheinlich, dass dieser angefochten wird. Die Entscheide, die dieser Zeitung vorliegen, zeigen minutiös auf, wie Bauunternehmer M. die damaligen Astra-Mitarbeiter mit Aufmerksamkeiten geradezu überhäufte.