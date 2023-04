China und Osteuropa – Die Geschichte eines diplomatischen Unfalls Chinas Botschafter in Paris löst einen Proteststurm in Europa aus – und wird von Peking zurückgepfiffen. Lea Sahay aus Peking Kai Strittmatter

Seine Aussagen sorgten für Entsetzen in Osteuropa: Diplomat Lu Shaye. Foto: Martin Bureau (AFP)

Pekings Botschafter in Frankreich, Lu Shaye, ist bekannt dafür, bisweilen maximal undiplomatisch auszuteilen. Damit erwarb er sich einen Ruf als beispielhafter Vertreter der rhetorisch aggressiven sogenannten Wolfskrieger-Diplomatie Chinas. Lu Shayes Interview mit einem französischen TV-Sender, in dem Lu die Souveränität der ehemaligen sowjetischen und heute unabhängigen Staaten Osteuropas infrage zu stellen schien, war allerdings ein gewaltiger diplomatischer Unfall. In Peking ging es am Montag um Schadensbegrenzung.