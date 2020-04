Umstrittene Grenzkorrektur – Die geschrumpfte Stadt Nach einem gehässigen Streit verlor die Stadt Winterthur vor knapp 100 Jahren einen Teil ihres Gebietes. Eine eigene Rolle spielte dabei der Kantonsrat. Martin Huber

Kollbrunn im Tösstal: Das Quartier Bolstern (im Hintergrund) gehörte einst zu Winterthur und nicht zu Zell. Foto: Urs Jaudas

2800 Einwohner, ein S-Bahnhof, eine Migros und ein Kebab-Haus: Kollbrunn, ein Ortsteil der Gemeinde Zell im Tösstal, ist ein Dorf wie viele andere im Kanton Zürich. Was viele nicht wissen: Ein Teil von Kollbrunn gehörte bis vor 100 Jahren noch zur Stadt Winterthur. Die Gemeindegrenze verlief damals mitten durch den Bahnhof Kollbrunn.

Doch 1922 verlor die Stadt diese Gebiete mit damals 262 Einwohnerinnen und Einwohnern nach einem gehässigen Grenzstreit, der mehrere Instanzen beschäftigte.

Bewohner wollten weg, Stadt war dagegen

Auslöser des Konflikts war die Frage des Zusammenschlusses von Winterthur und Seen im Vorfeld der Stadtvereinigung von 1922. Nach einer Volksabstimmung wurden auf dieses Datum hin die bisher eigenständigen Gemeinden Seen, Töss, Wülflingen, Veltheim und Oberwinterthur eingemeindet, Grosswinterthur mit seinen heutigen Stadtkreisen entstand.

Doch in den Randgebieten von Seen bei Kollbrunn wehrten sich die Bewohnerinnen und Bewohner der drei Weiler Tösswies, Bolstern und Töbeli ab 1920 vehement gegen einen Beitritt zur Stadt. «Obwohl Bürger von Seen, gehörten die Einwohner zur Schulgemeinde Kollbrunn, profitierten von der Wasserversorgung Kollbrunns, waren der Feuerwehr Kollbrunn zugeteilt und durften den Friedhof in Kollbrunn mitnutzen», schreibt der Historiker Peter Niederhäuser in der Seener Chronik.

Die Stadt verlor mehrere Quadratkilometer ihres Gebiets. Infografik: niz

Auch der Autor Alfred Häberle weist in «Verstümmeltes Grosswinterthur – Die Abtrennung von Grenzweilern von Winterthur und deren Zuteilung zu Zell 1922» darauf hin, dass die Bewohner der drei Weiler weniger auf das einen dreiviertelstündigen Fussmarsch entfernte Seen ausgerichtet waren als auf Kollbrunn. Die Steuern aus den drei Höfen seien aber gleichwohl fast alle nach Seen geflossen, vor allem die bedeutenden Beträge aus dem Fabrikunternehmen der Firma Bühler in Kollbrunn, heisst es in Häberles 1978 erschienenen Schrift.

Bezirksrat auf Besichtigung

Im Mai 1920 forderten 43 Einwohner der drei Höfe vom Regierungsrat die Zuteilung zu Zell. Die Fabrik Bühler unterstützte die Forderung, sie wollte ihre Betriebe auf ein und demselben Gemeindeterritorium haben. Zell erklärte sich sofort zur Aufnahme bereit. Der Winterthurer Stadtrat dagegen lehnte die Abspaltung kategorisch ab, er fürchtete weitere Sezessionsgelüste in Randgebieten.

«Das ist ein Hohn auf die durch die Verfassung garantierte Gemeindeautonomie, eine offenbare Verletzung des Gemeindegesetzes.» Stadtrat Winterthur

Der Fall ging an den Bezirksrat, der im Dezember 1920 einen Augenschein in Kollbrunn vornahm, anschliessend an den Regierungsrat. Dieser stellte sich hinter die Stadt und lehnte das Gesuch um Abtrennung der drei Höfe ab. Eine Grenzveränderung gegen den Willen der Gemeinden könne es laut Gemeindegesetz nur geben, wenn dafür «erhebliche Gründe administrativer Zweckmässigkeit» geltend gemacht würden. Bei grösseren, mit Wohnhäusern besetzten Gemeindeteilen stehe ein Entscheid dem Kantonsrat zu, dem der Regierungsrat das heikle Geschäft denn auch weiterleitete.

Angst vor Steuereinbussen

Darauf verhärteten sich die Fronten. Während die Bewohner der Seener Randgebiete unbedingt wegwollten, beharrte der Stadtrat auf seiner Position: keine Abspaltung. Seiner Meinung nach war die Forderung nach einem Wechsel zu Zell «ganz offensichtlich nur deshalb gestellt worden, weil auf diesem Gemeindeteil eine Fabrikanlage mit nicht unerheblichem Steuerkapital liegt». Dies könne sich Winterthur, dem mit der Eingemeindung ohnehin finanzschwache Gemeinden aufgebürdet würden, nicht gefallen lassen.

Die Hofbewohner liessen nicht locker und reichten im Kantonsrat eine Petition ein. Das Parlament tagte am 10. April 1922 «in einer gespannten Atmosphäre», wie Häberle schreibt. Winterthurer Kantonsräte von SP, Demokraten und Freisinn lehnten die Grenzverschiebung ab, Parlamentarier der Bauernpartei, freisinnige Stadtzürcher und Grütlianer setzten sich für die Zuteilung zu Zell ein. Viele Fabrikarbeiter, die in Winterthur arbeiteten, wohnten in Kollbrunn und verursachten der Gemeinde Zell erhebliche Ausgaben, lautete ein Argument.

Nach knapp dreistündiger Debatte entschied der Rat über den Gebietstausch: Mit 99 zu 51 Stimmen siegte der Antrag der Kommissionsminderheit, die drei Weiler gingen an Zell. «Der Kantonsrat hatte das dornenvolle Traktandum einfach erledigen wollen», schreibt Häberle zu dieser Hauruckübung. Der Regierungsrat segnete den Entscheid zwei Tage später ab.

«Grenzenloses Erstaunen»

Der Winterthurer Stadtrat reagierte bestürzt. Umgehend beschwerte er sich beim Regierungsrat: Es herrsche «grenzenloses Erstaunen» ob eines solchen Vorgehens. Ohne dass den Behörden und der Bevölkerung Winterthurs Gelegenheit zur Vernehmlassung gegeben worden sei, «werden kurzerhand drei bewohnte Gemeindeteile von unserem Gebiete abgetrennt». Das sei ein «Hohn auf die durch die Verfassung garantierte Gemeindeautonomie, eine offenbare Verletzung des Gemeindegesetzes». In seinem Ärger drohte der Stadtrat mit dem Gang ans Bundesgericht. Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen fügte sich die Stadt schon bald dem Entscheid aus Zürich, mit dem «Gross-Winterthur etliche Quadratkilometer von seinem Territorium einbüsste», wie Häberle schreibt. Warum der Kantonsratsbeschluss nicht gerichtlich weitergezogen wurde, ist nicht bekannt.

Die Grenze zwischen Winterthur und Zell verlief bis in die 1920er-Jahre mitten durch den Bahnhof Kollbrunn. Foto: Urs Jaudas

«Man darf das Vorgehen des Kantonsrats durchaus kritisch anschauen», sagt Historiker Peter Niederhäuser. Eine wichtige Rolle beim Entscheid habe auch der damalige Stadt-Land-Graben gespielt. Die Landschaft stand, nicht zuletzt nach dem Landesstreik von 1918, den angeblich «roten» Städten misstrauisch gegenüber und suchte mit allen Mitteln, deren Spielraum einzugrenzen. Dass im Fall von Kollbrunn eine lokale Initiative plötzlich und überraschend durchgesetzt werden konnte, wäre ohne diesen Graben nicht vorstellbar gewesen, sagt Niederhäuser.

Zudem habe der Winterthurer Stadtrat die Initiative völlig unterschätzt. Er gibt aber auch zu bedenken: «Die Angst der Weiler am Stadtrand vor einer allzu starken Zentralisierung im Stadtzentrum hatte und hat durchaus ihre Berechtigung.»

Die speziellen Grenzverhältnisse in und um Kollbrunn geben bis heute Anlass zu Diskussionen. So etwa der Umstand, dass das Gebiet Mühlau bei Sennhof nicht Teil von Winterthur geworden ist, sondern zu Illnau-Effretikon gehört. «Da gab es durchaus Bestrebungen zu einer höchst sinnvollen Grenzkorrektur», sagt Niederhäuser. Letztmals vor einigen Jahren bei der Frage, ob Kyburg Teil von Winterthur oder Illnau-Effretikon werden soll. Die jetzige Grenze hat absurde Folgen, wie der «Landbote» berichtete. Weil sie nicht zu Winterthur gehören, sollen Kinder aus einer Wohnüberbauung in der Mühlau künftig per Bus in Schulen ins weit entfernte Ottikon oder Kyburg chauffiert werden – obschon das Schulhaus Sennhof vor ihrer Haustür steht.