Die Spur führte in den Götschihof – Die Glöckner vom Aeugstertal Wer entlang der Reppisch spaziert, trifft im Nirgendwo auf eine rätselhafte Glocke. Wir fragten nach und wurden durch Segenswünsche belohnt. Hélène Arnet

Die Glocke beim Götschihof: Helmut Wörner läutet und schickt damit Grüsse an die ganze Welt. Foto: Sabina Bobst

Es ist ein fröhliches, aber auch lautes Gebimmel, das durch das sonst so ruhige Aeugstertal schallt. Und ein seltsamer Anblick. Am Wegrand zwischen fast nirgends und nirgends steht ein kleiner, rudimentärer Glockenturm.

Das Geläut ruft nicht zur Messe, kündet nicht die Stunde. Es ist auch keine Kirche in der Nähe, obwohl die Postauto-Haltestelle «Chloschter» heisst. Das den Namen gebende Beginenklösterchen wurde aber vor mehr als 500 Jahren aufgehoben. Was also hat es mit dem Glockentürmchen auf sich?