Manche Leute haben Dinge gekriegt, die «ihr Glück komplett» machen, eine Katze zum Beispiel. Oder ein Kind. Foto: Tom Huber

Joa. Müsste ich 2022 in einem Satz zusammenfassen, würd ich sagen: bisschen ein Kackjahr. Oder? Natürlich haben irgendwelche Leute die Liebe ihres Lebens gefunden oder ein Kind gekriegt, das «ihr Glück komplett macht», oder sie waren in den Ferien, und die Fotos davon haben ihnen besonders viele Likes auf Insta gebracht, aber – fuck them.