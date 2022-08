Angriff auf ukrainische Kriegsgefangene – Die Gräber wurden schon vor der Explosion ausgehoben Seit Tagen beschuldigen sich Russen und Ukrainer, das Gefangenenlager in Oleniwka attackiert zu haben. Mindestens 50 Menschen kamen dabei ums Leben. Russen wurden keine verletzt.

Jan Heidtmann aus Kiew

Zerstörte Halle der Kriegsgefangenen: Eine Himars-Rakete der ukrainischen Streitkräfte würde weit mehr Schaden anrichten. Das Bild wurde von russischer Seite veröffentlicht. Foto: Keystone

Während im Osten des Landes der Krieg mit unverminderter Härte weitergeführt wird, versuchte die ukrainische Regierung am Mittwoch auch den Kampf um die Deutungshoheit zu gewinnen. Anlass ist die noch immer ungeklärte Frage, wer für die Explosion in der Strafkolonie bei Oleniwka am vergangenen Freitag verantwortlich ist. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, die Attacke ausgeführt zu haben, bei der mindestens 50 ukrainische Kriegsgefangene getötet und mehr als 70 verletzt worden sind.