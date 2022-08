Super League – Die Grasshoppers nicht viel mehr als Statisten Nach sechs Runden ist das Team von Giorgio Contini erstmals besiegt -

mit dem 1:3 ist angesichts des Chancenplus von Servette noch gut bedient. Thomas Schifferle

Die Grasshoppers müssen sich in Genf gegen Servette ein erstes Mal in der laufenden Saison geschlagen geben. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Der Abend in Genf sieht lange ganz gut aus für die Grasshoppers. Bis tief in die Schlussphase halten sie ein 1:1. Es ist ein erstaunliches Resultat angesichts des krassen Chancenplus für Servette. Ja, sie könnten gar in Führung liegen, wenn der Ball von Gi otto Morandi in der 78. Minute nicht am Pfosten gelandet wäre.

Sekunden später können die Genfer wieder einen Corner treten, den 13. schon. Von allen zuvor haben sie nicht profitiert. Jetzt aber, die 79. Minute ist angebrochen, ist Miroslav Stevanovic zur Stelle, um die nachlässige Deckungsarbeit der Zürcher zu bestrafen und das 2:1 zu erzielen.

Boubacar Fofana fügt noch einen dritten Treffer bei, inzwischen läuft schon die 96. Minute. Die Grasshoppers mögen die Niederlage bedauern, wegen Morandis Chance und der beiden späten Gegentore. Sie mögen darum bedauern, dass sie nach sechs Runden erstmals besiegt worden sind. Dabei geht der Sieg der Genfer mehr als in Ordnung. Was sie allein in der ersten Halbzeit an Chancen gehabt haben, muss normalerweise reichen, um drei Spiele zu gewinnen.

GC liegt auf einmal vorne und weiss gar nicht, wieso

Bis zur Pause sind die Zürcher Statisten, nicht mehr. Sie sind überfordert vom Genfer Kombinationsfussball, äusserst passiv und fehlerhaft. Gerade im Mittelfeld stehen sie so offen, dass die Abwehr den gegnerischen Angriffen immer und immer wieder schutzlos ausgeliefert ist.

Schon nach zwanzig Minuten könnten sie mindestens mit zwei, drei Toren im Rückstand liegen, Yoan Severin bringt es unter anderem fertig, den Ball aus drei Metern über die Latte zu schiessen. Der gleiche Spieler ist es dann, der den Ball ohne Not zu Jérémy Frick zurückspielen will und das so schlecht macht, dass er seinen Goalie düpiert. GC liegt in Führung und weiss gar nicht, wieso. Die Genfer halten das Tempo danach weiter hoch, bis Alexis Antunes der Ausgleich gelingt. Stevanovic trifft danach noch die Latte.

Nach der Pause ist Servette weniger druckvoll und kann eben weiter nicht kaschieren, wie sehr ihm ein Torjäger fehlt. GC sieht etwas besser aus oder einfach etwas weniger schlecht. Das Beste, was die Mannschaft zu liefern hat, ist schliesslich die Analyse von Georg Margreitter. Im Grossen und Ganzen hätten sie verdient verloren, sagt der Abwehrchef. Wenn sie so spielen würden, so passiv, sei es schwierig, auswärts zu bestehen. (ths.)



