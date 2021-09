Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Die grösste Zahl Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

In der Folge 243 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von einer grösstmöglichen Zahl, die andere von einem Rechenspiel mit der Zahl 4. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Die grösste Zahl

Ermitteln Sie die grösste aller Zahlen, die sich ergeben kann, wenn man 100 Ziffern aus der Zahl N streicht, wobei

N = 1234567891011121314 . . . 979899100

Die Ziffern der Zahl N sind alle natürliche Zahlen von 1 bis und mit 100 in einer Reihe aufgeschrie-

ben.

Spiel mit der 4

Eine natürliche Zahl (im Dezimalsystem geschrieben) kann durch folgende Operationen behandelt werden:

A) Anhängen der Ziffer 4 am Ende

B) Anhängen der Zffer 0 am Ende

C) Dividieren durch 2 (wenn die Zahl gerade ist).

Wenn wir die Operationen C, C, A und B nacheinander mit der Zahl 4 durchführen, erhalten wir die Zahl 140.

Wie erreicht man die Zahl 2021 aus der Zahl 4?

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR SwissMAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

Joachim Laukenmann ist Redaktor im Team Wissen. Seine Schwerpunkte sind Physik, Astronomie, Mobilität, Energie und Klimawandel. Er hat Physik studiert und in Kosmologie promoviert. 2008 erhielt er den Alstom Journalistenpreis. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus. @JoLauki

