Folge von Pandemie und Ukraine-Krieg – Die grosse Abkehr der westlichen Firmen aus China Nicht nur Apple will die Abhängigkeit von China verringern. Einige Unternehmen denken sogar über radikale Schritte nach, falls Peking Taiwan angreift. Peter Burkhardt Edith Hollenstein

Da träumte man noch vom weltumspannenden Freihandel: Chinas Präsident Xi Jinping mit der damaligen Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard am Weltwirtschaftsforum von 2017 in Davos. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es war ein Paukenschlag sondergleichen: Am Montag wurde bekannt, dass der iPhone-Hersteller Apple in China abbauen will. Laut dem «Wall Street Journal» hat Apple seine Zulieferer aufgefordert, sich nach alternativen Produktionsstandorten umzusehen, insbesondere in Indien und Vietnam.