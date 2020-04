20% Rabatt – Die grosse Giuseppe Verdi Gala 2020 Montag, 28. Dezember 2020, um 20.00 Uhr in der Tonhalle Maag in Zürich

Die Grosse Giuseppe Verdi-Gala, die weltweit erfolgreichste Verdi-Produktion, füllt schon seit Jahren die Schweizer und internationalen Konzertsäle. Auch dieses Jahr können wir uns wieder auf die hervorragende Oper freuen.

Giuseppe Verdi schrieb an seinen Freund: «Die Wahrheit nachbilden mag gut sein, aber die Wahrheit erfinden ist besser, viel besser.»

Alle in seinen Opern dargestellten Personen entsprechen diesem Wahrheitsbild, damals wie auch in der jetzigen Zeit. Obwohl wir 2013 das Jubiläum des 200. Geburtstages dieses grossen Komponisten feierten, lassen uns die Emotionen seiner gigantischen Werke nicht los, die bis heute weiterhin so lebendig dargestellt sind, als wären wir mit ihm in seiner Zeit.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Kategorie I: CHF 78.40 statt CHF 98.-

Kategorie II: CHF 66.40 statt CHF 83.-

Kategorie III: CHF 58.40 statt CHF 73.-