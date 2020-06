Antirassismusdemo in Zürich – Die grosse Kundgebung blieb unbehelligt Hunderte von Menschen zogen am Montag durch die Innenstadt. Die Polizei liess sie gewähren – als gäbe es Corona nicht. Am Freitag war das bei der Velodemo noch anders. Susanne Anderegg

Nach eineinhalb Stunden Marsch folgte die Kundgebung beim Bürkliplatz. Foto: Dominique Meienberg

Es ist ein berührender Moment, am frühen Montagnachmittag beim Bürkliplatz: Nachdem sie friedlich eineinhalb Stunden lang durch die Stadt spaziert sind, plaudernd und immer mal wieder Parolen skandierend, setzen sich Hunderte meist junge Menschen unter die Bäume der Stadthausanlage und werden ganz still. Minutenlang. Dann stehen ein paar auf, halten ein Transparent hoch und rufen «Black Lives Matter» – Schwarze Leben zählen. Es ist der Slogan einer Bewegung, in deren Namen die Menschen derzeit weltweit auf die Strasse gehen, nachdem in Minneapolis, USA, der Schwarze George Floyd durch die Gewalt eines weissen Polizisten ums Leben kam.