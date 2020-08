Theater Spektakel wird dezentral – Die grosse Leere auf der Landiwiese Es gibt dieses Jahr kein grosses Spektakel. Und auch keine Röhrlibar. Das Festival ist im Corona-Modus und erfindet sich neu: auch mit Kunst in den Quartieren. Stefan Busz

Das Spektakel in der Werft: In «Sun & Sea» singen Menschen über Sonnencreme und Klimakrise. Bild: Andrej Vasilenko

Es ist ja schon paradox. Da installiert das Theater Spektakel in der Werft eine komplette Strandlandschaft mit Menschen, die sich auf Liegestühlen und Tüchern in der Sonne liegen, während man zur gleichen Zeit auf der Landiwiese etwas Ähnliches sehen könnte. Was aber kein Theater ist. Sondern die Leerstelle des Festivals in Corona-Zeiten.