Russische Familiengeheimnisse – Die grosse Liebe der Putins zu Davos Über Jahrzehnte besuchte die Familie Putin den Bündner Kurort immer wieder, oft inkognito. Spuren in der Schweiz hinterliess der Clan im Grundbuch und mit Rock-’n’-Roll-Auftritten. Thomas Knellwolf Bernhard Odehnal

Hotel Alpengold in Davos. Eines der vorgelagerten Luxusapartments gehört dem neuen Mann von Wladimir Putins langjähriger Gattin. Foto: Keystone

Wenn am Montag das Weltwirtschaftsforum beginnt, werden in Davos beliebte Stammgäste fehlen: die Russen. Das WEF feiert keine Oligarchenpartys mit Kosakentänzen, Kaviar und auffällig vielen jungen Frauen, die tagsüber an den Panels nicht zu sehen waren. Es gibt in Davos für einmal auch niemanden aus der Familie des Kremlherrschers. Stattdessen hat ein ukrainischer Oligarch das traditionelle Russia House an der Promenade 68 übernommen und stellt dort Bilder von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine aus.