Verkannte Venus Williams – Die grosse Schwester ist da, wenn sie gebraucht wird Bei allem Rummel um Serena Williams geht leicht vergessen, dass Venus den Weg vorspurte und die Vorreiterin war im Kampf um Gleichberechtigung. Eine Würdigung. Simon Graf aus New York

Zwei, die sich mögen: Venus (links) und Serena Williams bei einem Talk vor dem US Open. Foto: Monica Schipper (Getty Images)

Die Serena-Festspiele bescheren dem US Open einen Zuschauerrekord nach dem anderen. Wenn sie spielt, bleibt kein Platz leer und kaum ein Auge trocken – nicht einmal bei ihrer Gegnerin. Die Estin Anett Kontaveit weinte nach ihrer Dreisatz-Niederlage in der Medienkonferenz, so sehr hatte ihr das parteiische Publikum zugesetzt. Trägt Williams diese Euphorie rund um sie sogar noch zum Titel? Gegen die Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 46) ist sie am Freitag jedenfalls zu favorisieren.