Coronavirus in Russland – Die grosse Siegesfeier muss warten Wladimir Putin sagt die grosse Parade vom 9. Mai ab. Mit dem Militärspektakel hätte er von seinen schlechten Umfragewerten ablenken wollen. Silke Bigalke aus Moskau

Im Januar wurde noch gefeiert: Ein militärhistorischer Club stellt in Sankt Petersburg das Ende der Leningrader Blockade 1944 nach. Foto: Keystone

Lange hatte der Kreml an der Siegesparade festgehalten. Versammlungsverbot in Moskau, Ausgangssperre, Schulen, Restaurants, Geschäfte schlossen, aber das Militär probte weiter für den grossen Tag. Die Parade am 9. Mai sollte aufwendiger werden als sonst, der Sieg jährt sich zum 75. Mal. Erst am Donnerstag gab sich Präsident Wladimir Putin der Pandemie geschlagen. Die Feierlichkeiten werden verschoben, erklärte er bei einem Treffen des Sicherheitsrats. Eine «schwere Wahl», so Putin. «Das Datum des 9. Mai ist uns heilig.»

Das Datum ist seit Monaten allgegenwärtig, im Fernsehen, auf Plakaten, in den Ansprachen des Präsidenten. Bei der Parade sollten 15’000 Teilnehmer marschieren, 375 Panzer, Flugabwehrraketen, Kampfjets und anderes Rüstungsgerät zu sehen sein. Seit Monaten streckt das Verteidigungsministerium die Erinnerung an den Sieg über verschiedene Projekte, liess etwa Erde von hundert Orten der Welt sammeln, an denen sowjetische Soldaten gefallen sind, organisierte einen Staffellauf entlang der damaligen Grenze der Sowjetunion, baute den Streitkräften eine Kathedrale bei Moskau. Diese sollte als Denkmal für die Veteranen eigentlich am 9. Mai eröffnet werden.

«Wir erinnern uns an jeden»

Bereits seit Februar blendet das Staatsfernsehen rund um die Uhr Namen von Kriegsteilnehmern ein, insgesamt mehr als zwölfeinhalb Millionen. «Wir erinnern uns an jeden», heisst die Aktion. Die Sowjetunion hat 27 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg verloren, wohl jede Familie war betroffen. Die Erinnerung ist den meisten Russen wichtig, der 9. Mai ein besonderer Feiertag. Mehr als zwei Drittel schauen sich die Parade gemäss Umfragen jedes Jahr im Fernsehen an. Während das Vertrauen in den Kreml bröckelt, versöhnt und einigt der Siegestag.

Deswegen ist er für Putin so wertvoll, gerade in diesem Jahr. Grund dafür ist die Verfassungsreform des Präsidenten, die er im Januar angekündigt und eilig umgesetzt hat. Sie erlaubt es Putin, nach Ende seiner Amtszeit im Jahr 2024 erneut als Präsident anzutreten und bis 2036 zu bleiben. Damit der Verfassungsänderung weniger nach Coup aussieht, sollte die Bevölkerung am 22. April darüber abstimmen, noch vor dem Siegestag. Das Votum ist nicht bindend, sollte aber Putins Position stärken. Es mitten in die Vorbereitungen für den grossen Feiertag zu legen, erschien logisch.

Putins Umfragewerte fallen

Nun aber sind Krisenzeiten statt Jubelzeiten, und bisher hat Putin als Krisenmanager keine gute Figur gemacht. Die Abstimmung musste er wegen der Pandemie verschieben. Gemäss Umfragen ist die Unterstützung für die Reform niedriger, als es dem Kreml lieb sein kann. Die Zustimmungsraten für Putin fallen ohnehin seit einiger Zeit.

Das eine Thema, bei dem Putin jedoch scheinbar nichts falsch machen kann, ist der «Grosse Vaterländische Krieg». Seit Monaten spricht er deshalb bei jeder Gelegenheit von der «Erinnerung an die Helden», die «ihr Leben geopfert haben» im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Putin hat diese Erinnerung im Zuge der Reform sogar in die Verfassung schreiben lassen: Diese sichert nun «den Schutz der historischen Wahrheit» und verbietet es, die «Bedeutung der Heldentat» der Vaterlandsverteidiger zu mindern.

Putin macht sich sozusagen zu deren Verteidiger, auch gegenüber westlichen Staaten. Kritik an Stalins Rolle im Zweiten Weltkrieg wird in Moskau als Versuch verstanden, den sowjetischen Sieg zu schmälern und den Nationalsozialismus zu relativieren. Im Januar drohte Putin, «denjenigen das Maul zu stopfen», die versuchten, die Geschichte umzudeuten und «die Rolle unserer Väter, unserer Grossväter, unserer Helden herabzusetzen». Er stellt sicher, dass sich alle angesprochen fühlen.

Der Siegestag werde auch diesmal «für das ganze Land ein Vereinigungstag sein», sagte Putin vor dem Sicherheitsrat. Die Parade auf dem Roten Platz will er noch 2020 nachholen.