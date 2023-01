Liveanlass – Die grosse Zürcher Wahldebatte – machen Sie mit! Ab dem 16. Januar treffen die Kandidierenden für den Zürcher Regierungsrat in unserer Redaktion aufeinander. Seien Sie live dabei.

Am 12. Februar wählt Zürich eine neue Regierung und ein neues Parlament. Aber wer soll den Kanton die nächsten vier Jahre anführen? Wer traut es sich überhaupt zu, als Regierungsrätin oder Regierungsrat die Verantwortung für 1,5 Millionen Zürcherinnen und Zürcher zu übernehmen? Wie ticken die Kandidierenden? Was sind ihre Stärken und Schwächen?

Als TA-Leserin oder -Leser haben Sie die Gelegenheit, die sieben bisherigen Regierungsräte und die fünf aussichtsreichsten Herausforderer besser kennen zu lernen. In der Woche vom 16. Januar führen wir auf der TA-Redaktion an der Werdstrasse Debatten durch, die wir auf unserer Website übertragen.

Eine kleine Gruppe von Leserinnen und Lesern kann live auf der Redaktion mit dabei sein, während wir debattieren. Schicken Sie uns eine E-Mail an zuerich@tages-anzeiger.ch (Betreff: «Wahldebatte») – und teilen Sie uns mit, an welchem der vier Termine Sie an der Werdstrasse vorbeikommen möchten.

16. Januar, 18.00 Uhr: Jacqueline Fehr (SP), Mario Fehr (parteilos), Jürg Grünenfelder (FDP) und Martin Neukom (Grüne)

Reichen Sie hier vorab eine Frage an die Kandidierenden ein und erfahren Sie mehr über deren Profil.

Dienstag, 17. Januar, 18.00 Uhr: Natalie Rickli, Priska Seiler Graf, Daniel Sommer und Silvia Steiner

Donnerstag, 19. Januar, 18.00 Uhr: Die grosse Analyse mit Politologin Sarah Bütikofer und Politgeograf Michael Hermann

Freitag, 20. Januar, 17.00 Uhr: Anne-Claude Hensch (AL), Benno Scherrer (GLP), Ernst Stocker (SVP) und Carmen Walker Späh (FDP)

