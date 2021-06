Kommentar zum Rainbow-Washing – Die grossen Player waschen sich mit Farben und Fahnen rein Dass viele Organisationen sich den Regenbogen des Pride-Monats zu eigen gemacht haben, ist zeitgemäss und billig, aber auch eine heikle Sache. Meinung Alexandra Kedves

Alle machen mit – wirklich? Foto: gay.ch

Das Rainbow-Washing startete Anfang Juni, zu Beginn des Pride Month.

Nestlé etwa passte das Logo auf dem Twitteraccount an: regenbogenfarben. Wohlgemerkt, nur in jenen Ländern, in denen das opportun ist. Und in der Stadt Zürich hat nicht bloss der Springbrunnen im See (Regenbogen-)Farbe bekannt. Mit von der bunten Partie sind auch Banken, von Kantonalbank über Credit Suisse bis UBS, Versicherungen wie die Swiss Re, auch eine bekannte Fast-Fashion-Kleiderklitsche.

Man ist kapitalistisch, aber ganz am Puls der Zeit. «Proud Of Pride or Rainbow-Washing?», stichelte jüngst das «Forbes»-Magazin.